Mitbestimmung gilt als Schwerpunkt

Biesenthal "Gemeinsam mit uns Biesenthal gestalten" lautet das Motto, mit dem die Wählergruppe "Bürger für Biesenthal" bei der Kommunalwahl am 26. Mai antritt. Uwe und Kristin Bruchmann, Christiane Puls, Andreas Jahn, Dietrich Sagert, Katrin und Jens Burdeyko sowie Roland Seidlitz bewerben sich um ein Mandat in der Stadtverordnetenversammlung. Die Mitbestimmung der Biesenthaler Bürger nennen sie an erster Stelle ihrer Ziele.

Zu den Schwerpunkten der Wählergruppe gehört das schnelle Internet auch im Siedlungsbereich und in Danewitz. Die Laub-entsorgung soll in allen Straßen kostenlos erfolgen.

Einen Schwerpunkt bildet im sozialen Bereich der Ausbau der Kinderbetreuung und die Stärkung der Gesundheitsversorgung. Darüber hinaus steht der Ausbau der Sportstätten auf dem Programm.

Für die Einführung eines Bürgerbusses gibt es einen Routenvorschlag vom Strandbad über den Bahnhof nach Danewitz. grundsätzlich will die Wählergruppe bei Bus und Bahn für bessere Anschlüsse eintreten. Der Ausbau von Bibliothek und Generationentreff, die Stärkung des Ehrenamtes und die Förderung von Handwerk und Dienstleistung sind ebenso wie der bezahlbarer Wohnraum weitere programmatische Themen.