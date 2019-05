Andreas Wendt

Potsdam (MOZ) Wachstum am "Berliner Ring", Stagnation in der Fläche: Die Fachgemeinschaft Bau Berlin und Brandenburg hat für 2018 festgestellt, dass in Brandenburg weit über 11 000 neue Wohnungen gebaut wurden – das ist eine Steigerung von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr. Nach Aussagen von Hauptgeschäftsführerin Manja Schreiner gibt es aber ein deutliches Gefälle. Die Nachfrage im Wohnungsbau konzentriere sich besonders auf das Berliner Umland mit entsprechender Mietenentwicklung. Vor allem der weitere Metropolenraum müsse attraktiver werden, fordert sie.