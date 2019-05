Heimatsammlung sucht ehrenamtliche Mitarbeiter

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Bei den Fürstenbergern stößt die neu eröffnete Heimatkundliche Ausstellung im Haus am Markt 5 auf Zustimmung und Wohlwollen.

Olaf Bechert, Geschäftsführer der Regio Nord, der Entwicklungsgesellschaft des Mittelzentrums, betont auf Nachfrage unserer Zeitung, dass die Frage der Betreiberschaft selbstverständlich im Vorfeld mit der Stadt Fürstenberg einvernehmlich geregelt wurde. Was liege näher, als dass die Kolleginnen der Touristinfo sich auch für die Heimatsammlung stark machen. "Mit anderen Worten, die Regio-Nord wird die Heimatsammlung künftig bewirtschaften", erklärt Bechert.

Allerdings haben die Damen während ihrer alltäglichen Tätigkeit wohl nicht ständig die Möglichkeit, Gäste der Heimatsammlung zu betreuen. Daher wolle man interessierte Fürstenberger dafür gewinnen, sich für den reibungslosen Betrieb der Ausstellung einzusetzen. "Wir denken da an ein Modell, das wir seit Jahren erfolgreich in der Bücherei nebenan praktizieren", erläutert der Regio-Nord-Chef. Ehrenamtler schauen nach dem Rechten, haben ein Auge auf die Exponate und helfen Touristen, die die Schau betrachten, wenn Fragen bei ihnen aufkommen. All dies unter Anleitung einer erfahrenen, ehrenamtlich engagierten Person, ähnlich wie der Leiterin der Bibliothek. Alles lediglich stundenweise, nicht den ganzen Tag. Zugleich dankt Bechert den Stadtverordneten, "die sich mit der CDU als Ideengeber" für das Projekt einsetzten.

Interessenten melden sich per E-Mail an: bechert@regio-nord.com.