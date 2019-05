Schrittweiser Weg in Richtung digitale Schule

Annett Häßler

Schönwalde-Glien Im Rahmen der Förderung von Ausstattungsmaßnahmen in allgemeinbildenden Schulen erhielt die Grundschule "Im Glien" im Ortsteil Perwenitz am Donnerstag einen Zuschuss von rund 2.100 Euro für die Anschaffung eines zweiten interaktiven Whiteboard. Gleichzeitig brachte die Bildungsdezernentin Elke Nermerich einen zweiten Scheck für die Grundschule "Menschenskinder" im Wert von rund 2.300 Euro ebenfalls für die Anschaffung eines Whiteboard mit.

"Im Schulalltag des 21. Jahrhunderts lernen die Kinder intuitiv, dabei erkunden sie nicht nur ihre Welt, sondern auch die Welt der Technologie und Medientechnik. Mit dem Einsatz des interaktiven Whiteboards soll das Verständnis für den Lernstoff gestärkt und die Merkfähigkeit gefördert werden. Gleichzeitig können anhand des Whiteboard die von den Schulbuchverlagen angebotenen interaktiven Materialien verwendet werden. Die herkömmliche Kreidetafel hat damit ausgedient." so Schulleiter Carlo Pomplitz. So werde auch die Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer durch die Möglichkeit der digitalen Vorbereitung der Unterrichtsinhalte und deren Präsentation erleichtert.

Bodo Oehme (CDU), Bürgermeister der Gemeinde Schönwalde-Glien: "Ich freue mich, dass die Gemeinde von der Förderung profitiert. Gerade die Unterstützung im Bereich technische Ausstattung hilft den Lehrerinnen und Lehrern bei der Gestaltung des Unterrichts und bringt den Schülern den so wichtigen Umgang mit den neuen Medien bei."

Ziel der Förderung ist es vorrangig, die Ausstattung von Fach- und Mehrzweckräumen sowie den Bereich technische Unterrichtsausstattung und Sportausstattung, zum Beispiel durch die Anschaffung von Mobiliar, Experimentierblöcken, Messgeräten, Projektionsflächen, IT-Technik oder Sportgeräten in den allgemeinbildenden Schulen zu verbessern. In diesem Jahr stehen im Haushalt des Landkreises Havelland 177.400 Euro Fördermittel zur Verfügung, der Fördersatz beträgt 49 Prozent. In 2018 wurden 169.570,42 Euro Förderung bewilligt, im Ergebnis der Verwendungsnachweisprüfung wurden abschließend 154.169,75 Euro Fördermittel ausgezahlt. Seit Start des Förderprogramms 2009 konnten bislang 1,74 Mio Euro an Fördermitteln bereitgestellt werden.