Scheidende CDU-Chefin Grütters: Wollte Partei Zerreißprobe ersparen

dpa

Berlin (dpa) Die scheidende Berliner CDU-Vorsitzende Monika Grütters hat ihre Entscheidung verteidigt, sich angesichts der Gegenkandidatur von Kai Wegner nicht wieder um das Amt zu bewerben.

Ihr sei schnell klar geworden: "Ein Machtkampf beschädigt vor allem unsere Berliner CDU", sagte Grütters am Samstag auf einem Parteitag in Neukölln. Sie habe der CDU eine Zerreißprobe ersparen wollen. "Das hätte alles zerstört, was wir uns in den letzten Jahren aufgebaut haben." Aber der Abschied falle ihr nicht leicht, fügte die Kulturstaatsministerin der Bundesregierung hinzu. Es sei ihr eine "große Freude und Ehre" gewesen, die Landes-CDU zweieinhalb Jahre zu führen.

Der Spandauer Bundestagsabgeordnete Wegner soll auf dem Parteitag zum neuen Parteichef gewählt werden. Er hatte seine Kandidatur im März angekündigt. Die CDU ist die größte Oppositionspartei im rot-rot-grün regierten Berlin, hat aber nach aktuellen Umfragen mit 17 bis 19 Prozent keinerlei Machtoption.