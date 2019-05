Junger Oboist spielt in Angermünde

Angermünde (MOZ) Juri Vallentin (28) ist ein sehr gefragter Musiker und spielt mit seiner Oboe Konzerte auf der ganzen Welt. Antje Scherer ihn gefragt, ob man auch ohne Üben berühmt werden kann und welche Musik sich für Klassik-Anfänger eignet.

Herr Vallentin, wie klingt eigentlich eine Oboe?

Es ist ein besonderer, ganz eigener Klang, ein bisschen exotisch. Ich finde, sie singt.

Wie sind Sie gerade auf dieses Instrument gekommen?

Erst war ich im Chor und ich habe Blockflöte gespielt, aber ich wollte unbedingt ein Orchester-Instrument, damit ich mit anderen zusammen spielen kann. Als ich so sieben oder acht war, habe ich bei einem Konzert in der Musikschule eine Oboe gehört – und der Klang hat mich fasziniert.

Und dann haben Sie eine Oboe bekommen?

Naja, das hat noch lange gedauert. Erst gab es keinen freien Platz in der Musikschule und dann kein Leih-Instrument für mich und wir sind zwischendurch noch umgezogen … aber irgendwann hat es dann geklappt.

Haben Sie dann stundenlang geübt?

Am Anfang nur fünf Minuten - es war so anstrengend. Dann so etwa eine halbe Stunde am Tag. Als Jugendlicher, so etwa mit 13, habe ich zwei Jahre lang gar nicht geübt. Ich dachte, ich könnte bluffen, aber ich glaube, mein Lehrer hat es gemerkt.

Und dann?

Ich kam ins Jugendorchester, habe in verschiedenen Ensembles gespielt. Das war eine andere Art, sich mit den Stücken zu beschäftigen, und hat mir viel Freude gemacht.

Wie viel proben Sie heute?

Ich bin ja im Orchester und spiele dort. Und dann übe ich etwa 2-3 Stunden zu Hause; es können in manchen Phasen aber auch acht Stunden pro Tag werden.

Was für Musik mögen Sie?

Eigentlich alles, ich bin ein musikalischer Allesfresser. Nur Chartshöre ich weniger; obwohl es in jedem Stil Sachen gibt, die gut gemacht sind. Ich gehe auch mal in Klubs, wo elektronische Musik gespielt wird.

Und speziell bei Ihrem Instrument?

Ich mag Barock, frühe Klassik und zeitgenössische Musik. Die liegt mir besonders am Herzen – ich finde es toll, Komponisten zu spielen, die noch leben, sie zu treffen und mit ihnen zu arbeiten.

Was sollte man bei YouTube eingeben, wenn man noch gar keine klassische Musik kennt und mal probehören will?

Vivaldi!