Linke setzt Transparenz und Tourismus auf ihre Agenda

Matthias Henke

Gransee (MOZ) Seit der ersten Kommunalwahl nach der Wiedervereinigung als einen zuverlässigen Faktor in der Kommunalpolitik sehen sich die Granseer Linken. "Wir stehen für eine solide, solidarische und ökologische Politik und ein offenes Gemeinwesen", betont Klaus Pölitz, Ortsvorsitzender und Fraktionschef der Partei im Granseer Stadtparlament.

Während der vergangenen Wahlperiode habe sich in der Stadt viel getan. Geflüchtete hätten eine neue Heimat hier gefunden, die aber auch Hilfe und Unterstützung brauchen. Es sei viel gebaut worden, die Attraktivität der Stadt und der Dörfer sei spürbar gestiegen. Dem gelte es Rechnung zu tragen und gleichzeitig bleibe viel zu tun.

Mit einem Quartett an Kandidaten geht die Partei in die Wahl für die Stadtverordnetenversammlung: Klaus Pölitz und Thomas Bechert gehörten dem Rat schon in der zu Ende gehenden Wahlperiode an. Rainer Thoß und Barbara Wetzel wollen es ebenfalls wissen. Ihren Sitz in der Gemeindevertreterversammlung von Großwoltersdorf und dem Ortsbeirat Zernikow verteidigen will Marita Milhardt.

Einige Ziele der Linken: die stärkere Einbeziehung aller Bürger in Vorbereitung aller wichtigen städtischen Vorhaben und mehr Transparenz und verständliche Begründung von Verwaltungsentscheidungen, die Weiterführung einer bedarfsgerechten Schulsozialarbeit und mehr Angebote zur Sprachförderung und ergänzende Betreuung schulpflichtiger Flüchtlingskinder.

Ferner sollen nach Vorstellung der Linken der Unternehmerverein und das Projekt "Stadtladen" der Regio Nord aktiv gefördert werden, der Ausbau eines offenen, kostenfreien W-Lan-Netzes an weiteren markanten Punkten der Stadt, wie zum Beispiel der Touristinfo, dem Platz der Jugend und dem Bahnhof in Angriff genommen werden.

Touristinfo und Heimatmuseum gelte es weiter zu qualifizieren als wichtige Anlaufstätte für Gäste der Stadt. Pulverturm und Warthe müssen wieder für die Granseer und ihre Gäste begeh- und erlebbar werden.

Bürgerschaftliches Engagement für eine saubere und attraktive Stadt, etwa durch die Wiederbelebung eines Frühjahrs- und Herbstputzes haben sich die Linken auch zum Ziel gesetzt. Beispielhaft sei hier die "Plogging"-Aktion des SV Eintracht.