DIE LINKE: "Wir stehen für ein vernünftiges, solidarisches Miteinander."

DIE LINKE

Brandenburg Wir treten mit einer Vielzahl von weiblichen und männlichen Kandidaten an. Insgesamt sind es 42 Personen. Wir kämpfen für ein starkes Ergebnis. Wiederfinden möchten wir uns unter den drei stärksten Fraktionen.

Wir denken, dass wir mit unserer Arbeit in den letzten Jahren bewiesen haben, dass wir in der Kommunalpolitik ein breites Themenfeld abdecken. Besonders aktiv sind wir als LINKE im sozialen Bereich. Hier ist eine der größten Errungenschaften der Teilhabeplan der Stadt, welcher auf eine Initiative der LINKEN zurückgeht. In der gesamten Legislatur haben wir 44 Anträge und 95 Anfragen gestellt. Unsere Ausschussvorsitzenden bzw. unsere stellvertretenden Ausschussvorsitzenden leisteten in der zu Ende gehenden Wahlperiode eine hervorragende Arbeit, ebenso die zweite stellvertretende SVV-Vorsitzende.

Wir treten mit einem gut durchmischten Team an. Allein die Spitzenkandidaten sind Anfang bis Mitte 40. Wir wollten damit auch einen Generationenwechsel einleiten. Es sind Kandidatinnen und Kandidaten, die vielseitige Berufsgruppen und Altersklassen vertreten. Wir möchten keine einseitige Klientelpolitik betreiben. Wir stehen für ein vernünftiges, solidarisches Miteinander. Gute Ideen, die nicht von uns kommen, unterstützen wir immer dann gern, wenn sie der Sache dienlich sind.

Unsere Stadt soll eine lebens- und liebenswerte Stadt für alle Generationen sein. Entsprechende Voraussetzungen für das Gemeinwohl müssen in allen Bereichen geschaffen werden. Lebensbedingungen und Arbeitsbeziehungen in der Stadt haben noch Nachholbedarf. Wir benötigen mehr tariflich bezahlte Arbeitsplätze, da können die kommunalen Eigengesellschaften eine Vorreiterrolle einnehmen.

Ein nachhaltiges und die Probleme anpackendes Verkehrskonzept sowie die Ortsteile, ein Miteinander auf Augenhöhe mit unterschiedlichsten Akteuren, den Austausch mit den Gewerkschaften, die Erstellung eines ganzheitlichen Tourismus- und Stadtentwicklungskonzepts.

Zufrieden können wir zunächst sein. Ob alle Fragen damit wirklich gelöst sind, wird die Zukunft zeigen. Trotzdem kommt es darauf an, die Stadt als Teil einer Region zu begreifen und mit den umliegenden Landkreisen PM und HVL konstruktiv zusammenzuarbeiten. Die Teilentschuldung, welche das Land einräumt, hilft natürlich im finanziellen Bereich.

Eine unentgeltliche warme Mahlzeit für alle, gebührenfreie Bildungsangebote, gebührenfreie Freizeitangebote, einen gebührenfreien Schülertransport, moderne und generationsübergreifende Spielplätze in allen Stadtteilen, längeres gemeinsames Lernen (Errichtung eines Schulzentrums).

Die Unterstützung jugendtypischer Freizeiteinrichtungen und die Erweiterung entsprechender Angebote, die Gestaltung von Freizeitflächen und Bolzplätzen – auch generationenübergreifend, den Breitbandausbau, unabhängig vom TV-Empfang, ein freies W-LAN in Straßenbahn und Bus, die Ausweitung kultureller Angebote in Kooperation der verschiedenen Akteure.

Auf eine wohnortnahe Versorgung, bezahlbaren und altersgerechten Wohnraum in allen Stadt- und Ortsteilen, damit ein selbstbestimmtes Leben solange wie möglich beibehalten werden kann, auf "Gemeinschaftstreffs" in den Stadt- und Ortsteilen, auf gute pflegerische und ärztliche Versorgung in kommunaler Hand.

Zunächst sollten wir in die öffentliche Diskussion eintreten. Dann sollte eine umfassende Tourismus-Konzeption erarbeitet werden. Unterschiedliche Orte sind herauszuarbeiten. Sie müssen zentral und gut an den zu-/abfließenden Verkehrsrouten liegen, mit dem ÖPNV erreichbar sein. Deswegen sollten wir die Ortsdiskussion noch nicht sofort eröffnen, damit dies nicht gleich wieder totgeredet wird.

Das ist momentan offen, von Bürgerpark bis Wohnbebauung ist vieles denkbar. Nur ein großes Hotel wird es mit Sicherheit nicht sein. Wir werden uns dafür stark machen, dass alle Brandenburgerinnen und Brandenburger am Ende darüber entscheiden. Es muss ein offenes und transparentes Entscheidungsverfahren geben, sodass es für uns nur eine mehrheitlich gewollte Gestaltung geben kann.

Das liegt wohl an den Eigentümern. Es muss ein tragfähiges Konzept sein, was ein solides und nachhaltiges Betreiben des Areals mit sich bringt. Jugendherberge, Veranstaltungsort - vieles ist vorstellbar.

Begegnungsstätte, Seminarhotel, Feierlokation. Auch das liegt in den Händen des Investors. Wünschenswert wäre ein offenes Haus für alle.

Das Land muss endlich in die Gänge kommen. Ansonsten können wir nur nachhaltig unsere Forderungen immer wieder verdeutlichen oder artikulieren. An der Planebrücke muss die Zwischenlösung so schnell wie möglich umgesetzt werden. Alle weiteren Varianten sollten vor Ort diskutiert werden. Eine Überführung oder ein Tunnel werden wohl sehr schwierig zu gestalten sein.

Zunächst eine Bürgerbeteiligung im Stadtteil, aufforsten, kleine Parks, Mietergärten, Baugrundstücke für barrierefreien Reihenhausbau, Mehrgenerationenhausbau, moderne Außenfreizeitmöglichkeiten, Kommunikationsplätze...

Die Zeiten eines Großinvestors sind aus unserer Sicht vorbei. Es geht um die Stärkung der vorhandenen Firmen und die Förderung von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Weiterhin muss die Tarifbindung aller Unternehmen verbessert werden, um die Fachkräftesicherung zu stärken.

Wir können seit vielen Jahren durchaus friedlich in Europa leben, abgesehen vom Krieg im ehemaligen Jugoslawien. Wir denken nicht mehr nationalistisch, sondern europäisch. Ansonsten profitierten wir dadurch, dass strukturschwache Regionen gefördert wurden (ESF), wenngleich es zukünftig weniger werden könnten.

…wird er es wohl zunächst weiter bleiben. Wir wünschten uns mehr Feingefühl, aber auch Emotionen. Vereinbartes soll zügig umgesetzt werden.

Zunächst kämpfen wir für uns, um ein starkes Ergebnis zu erzielen. Sozial gerechte Sachpolitik steht für uns an vorderster Stelle. Es kommt auf gute und vernünftige Ideen an. Feste Kooperationen/Koalitionen auf kommunaler Ebene sind nicht mehr zeitgemäß. Es sollte nach Sachfrage und Thema entschieden werden. Wechselnde Mehrheiten machen den demokratischen Prozess vielleicht wieder interessanter.

In unserer Geschäftsstelle in der Paulinerstraße.