Der jüngste Kandidat ist 18, der älteste 81

Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Es liegen nicht nur politische Welten zwischen dem jüngsten und dem ältesten Kandidaten für den neuen Kreistag, sondern auch 63 Jahre. Als Willi Fechner Anfang 1938 geboren wird, steht die Welt kurz davor, in Flammen aufzugehen. Arne Gawande kommt 2001 zur Welt und wieder ist es ein Schicksalsjahr. Die Terroranschläge in den USA am 11. September verändern die Welt. Wir stellen die beiden Bewerber für den Kreistag vor.

81 Jahre und kein bisschen leise

Willi Fechner will es noch einmal wissen. Seit 1990 mischt der Liebenwalder in der Kommunalpolitik mit. Jetzt steht er wieder auf der Liste der Bürger für Liebenwalde (BfL). Neu ist allerdings, dass er zum ersten Mal auch für die BVB/Freien Wähler in den Kreistag Oberhavel will – mit 81 Jahren. Damit ist er der älteste Kandidat um einen der 56 Sitze im Kreistag. Die Wahrscheinlichkeit ist eher gering, dass es am 26. Mai auch klappt, muss er doch knapp 300 Mitbewerber hinter sich lassen. Das zwickt ihn nicht. Dem Fensterbauer, der immer noch arbeitet, "weil es mir Spaß macht und ich so eine üppige Rente habe", ist kein Weg zu weit, um ans Ziel zu kommen. Ihm geht es darum, "seine kritische Haltung zu bewahren". Lieblingsthema ist die öffentliche Vergabe von Aufträgen an Firmen. Da ist er in Liebenwalde eine bekannte Nummer. Mehrere Gerichtsverfahren gegen Liebenwalde hat er geführt – und verloren. Mehrfach hat er die Kommunalaufsicht bemüht – umsonst. "Vergabesachen! Deshalb kann ich nicht aufhören." Dass er in seiner Heimatstadt als Querulant gilt, stört ihn nicht. Seinen hemdsärmeligen Humor hat er deshalb nicht verloren. "Ich bin nicht so der feine Typ", sagt er.

Groß und schlank ist er. Er sieht fit aus, vielleicht hält ihn der Dauer-Widerstand jung, oder es sind die Baustellen. Seit 67 Jahren arbeitet er, vielleicht kommt daher seine direkte Art, mit der so manche ihre Schwierigkeiten haben. Seine Frau hält nichts davon, dass er sich der Kommunalpolitik verschrieben hat.

Frisch aus den Abiprüfungen

Gerade erst hat er am Hedwig-Bollhagen-Gymnasium seine Prüfungen absolviert, jetzt geht es steil hinein in den Kommunalwahlkampf. Arne Gawande aus Velten ist mit 18 Jahren der jüngste Kandidat für den Kreistag Oberhavel. Gleichzeitig will er für die Linke in die Veltener Stadtverordnetenversammlung. Viel Neuland für den jungen Veltener. Er ist gleichzeitig Erstwähler bei einer Kommunal- und Europawahl sowie Kandidat, denn er will nicht einfach nur seine Kreuzchen auf dem Wahlzettel machen, Arne Gawande will Politik mitgestalten. Dieses Mitmach-Gen muss in der Familie liegen. Auch sein nur wenig älterer Bruder Ole (Jahrgang 1999) mischt erstmals mit. Er setzt auf das FDP-Ticket, um in den Kreistag zu gelangen. "Bei uns wird viel diskutiert", sagt der 18-Jährige, "aber der Haussegen hängt deshalb trotzdem nicht schief. Wir sind eben unterschiedlicher Ansicht. Aber ich kann ihn genauso wenig verstehen, wie er mich."

Über die Oranienburger Linksjugend Solid fand er 2018 – am 200. Geburtstag von Karl Marx (5. Mai) – seine politische Heimat. Politisiert hat sich Arne Gawande aber selbst. Die Rechten in Velten, die Neonazis in der Ofenstadt, regten seinen Widerstand an. "Mir ist Velten wichtig. Ich setzte mich gegen die NPD und für Toleranz ein." Dann hat ihn irgendwann Ralf Wunderlich, parlamentarischer Geschäftsführer der Linken Oberhavels, angesprochen, ob er sich nicht vorstellen könne, auch für den Kreistag zu kandidieren. Gawand konnte, bleibt aber realistisch, was seine Chance angeht.

Arne Gawande will zeigen, dass sich auch die Jugend für Politik einsetzt. Er hofft mit seiner Kandidatur, andere aus seinem Umfeld zu motovieren, "wenigstens zur Wahl zu gehen". Jede Stimme, die nicht bei den Rechten lande, ist für ihn eine gute Stimme. Im Kreistag will er sich dafür einsetzen, dass die ökologischen Themen nicht allein durch die Grünen besetzt werden. Ganz privat will der 18-Jährige nach der Wahl im Herbst anfangen zu studieren: Politikwissenschaft und Geschichte.