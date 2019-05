Anti-Superhelden

Stefan Klug

(MOZ) Als einsamer Rächer durchstreift David Dunn die Nacht. Er ist der Unbekannte, der so manchen Kriminellen einer vermeintlich gerechten Strafe zuführt. Daher wird Dunn auch von der Polizei gesucht. Ebenso wie Kevin Wendell Crumb oder The Beast, bekannt auch als die Horde. Denn Crumb vereint knapp zwei Dutzend Identitäten. Er ist verantwortlich für zahlreiche Verbrechen an Teenagern, ohne dass die Ordnungsmacht genau weiß, mit wem sie es zu tun hat. Dunn schon. Wie es der Zufall will, landen beide Hauptpersonen in der gleichen Irrenanstalt. Hier versucht Dr. Ellie Staple den beiden beizubringen, dass sie nicht Superhelden bzw. Superschurken, sondern lediglich Hochstapler sind. Mitinsasse ist auch Elijah Price, der als Dr. Glass eine ebenso furchtbare wie berüchtigte Vergangenheit sein eigen nennt. Diese drei zu therapieren ist ein Unterfangen, an dem Dr. Staple scheitern muss.

Superhelden gibt es derzeit im Dutzend auf allen Kanälen. Geradezu den Gegenentwurf zum ausufernden Action-Sujet liefert M. Night Shyamalan mit seinem aktuellen Streifen. Aus dem macht er nämlich das Ende einer Trilogie, indem er den Helden Dunn aus "Unbreakable" und den Schurken aus "Split" in eine Handlung verfrachtet. Auch wenn zwischen beiden Inszenierungen 17 Jahre liegen, so scheut sich der Regisseur nicht vor der Vereinigung. Obendrein verzichtet er auf das mittlerweile gewohnte Effekt-Feuerwerk und versucht sich lieber an einem Psychogramm der Heftchen-Helden. Das mag für alle funktionieren, die a genannten Filme kennen und die b dazu bereit sind, diesen unkonventionellen Weg mitzugehen. Ein Massenphänomen wird "Glass" daher wohl eher nicht werden. Nichtsdestotrotz dürfte das Hauptdarsteller-Trio Bruce Willis als wortkarger Rächer,James McAvoy als multiple Persönlichkeit und Samuel L. Jackson in der Rolle des diabolischen Dr. Glass so manchen vor den Screen locken. Das Spiel der Stars rettet denn auch die Handlung, die über leichten Dauerlauf nie hinauskommt und eher gemächlich voranschreitet. Dennoch werden die 130 Minuten eher selten wirklich lang, was wiederum an den Beteiligten liegt.

Zumindest technisch orientiert sich die 4K UHD am Zeitgeist und liefert kontrastreiche und überraschend helle Bilder, gleichwohl der größte Teil der Handlung in düsterer Umgebung spielt. Sehr gute Hell-Dunkel-Effekte, sattes Schwarz und erwähnter hoher Kontrast sorgen für ein nahezu plastisches Bild.

Genre: Fantasy; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 129 Minuten; Verleih: Buena Vista/Disney; Regie: M. Night Shyamalan; James McAvoy, Bruce Willis, Samuel L. Jackson; USA 2018