Freie Wähler: "Unser Maßstab ist der gesunde Menschenverstand"

Freie Wähler

Brandenburg. Wir freuen uns, dass wir den Brandenburgerinnen und Brandenburgern mit unseren 69 Kandidaten in den Wahlkreisen ein vielfältiges und interessantes personelles Angebot unterbreiten können. Wir werben um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger, damit wir auch künftig als starke Fraktion die sichtbar positive Entwicklung unserer Stadt mit voranbringen können.

Die Freien Wähler haben sich in unserer Stadt als aktive politische Kraft etabliert. Wir haben zeigen können, dass wir Bürgeranliegen ernst nehmen, Probleme verstehen und in der Lage sind, gemeinsam nach vernünftigen Lösungen zu suchen. Wir handeln nicht nach politischer Farbenlehre. Unser Maßstab ist der gesunde Menschenverstand.

Weil wir nicht nur reden, sondern in unserer praktischen Arbeit unter Beweis gestellt haben, dass wir zuhören können, dass wir gemeinsam Lösungen finden wollen und dass wir auch ehrlich sagen, was geht und was nicht. Als Freie Wähler sind wir der politische Partner der Bürgerinnen und Bürger hier vor Ort. Wir werden nicht aus der Landeshauptstadt "ferngesteuert". Wir bilden uns unsere eigene Meinung.

Brandenburg an der Havel ist unsere Heimatstadt. Wir wollen, dass unsere Stadt an dem wirtschaftlichen Erfolg der Metropolenregion Berlin teilnimmt, dass es gelingt, weitere Arbeitsplätze hier vor Ort zu schaffen, damit weiterhin und noch mehr Zuzug ermöglicht wird und sich junge Familien und Mitbürger aus unterschiedlichen Altersgruppen in unserer Stadt wohlfühlen. Wir wollen, dass unsere Kinder hier vor Ort gesund und sicher aufwachsen, hier eine gute Schul- und Berufsausbildung erhalten, studieren und dann selbst hier in unserer Stadt eine eigene gesicherte Perspektive finden.

Die Aufgaben sind so vielfältig, dass wir niemandem Vorwürfe machen. Es war richtig, in den letzten Jahren den Entwicklungsschwerpunkt auf die Innenstadt zu legen. Jetzt ist es wichtig, die künftigen Initiativen auch mehr in die Ortsteile und Stadtteile zu legen. Hier besteht zum Teil erheblicher Nachholbedarf im Bereich der Infrastruktur, auch bei den Kapazitäten in Kitas und Schulen. Kein Orts- oder Stadtteil darf abgehängt werden, auch nicht durch eine Bahnschranke.

Uneingeschränkt Ja! Die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt haben die Erfahrung gemacht, dass wir gemeinsam wirklich etwas erreichen können. Diese Erfahrung sollten wir uns für die anstehenden Aufgaben bewahren. Die Eigenständigkeit unserer Stadt ist der Garant dafür, dass wir auch künftig die maßgeblichen Entscheidungen für die Entwicklung unserer Stadt hier vor Ort treffen durch Menschen, die hier ihren Lebensmittelpunkt haben. Als Freie Wähler haben wir die Kampagne zum Erhalt der Kreisfreiheit maßgeblich mitgetragen und sind sehr stolz darauf.

Kinder sollen in einer geschützten liebevollen Umgebung aufwachsen. Der maßgebliche Schlüssel für den künftigen Lebensweg liegt in der Gewährleistung gleicher Bildungschancen. Dazu gehört das althergebrachte solide Lernen der Rechtschreibung und Malfolgen, aber eben auch die moderne Ausstattung unserer Schulen mit digitalen Medien.

Auch hier zählt für uns zunächst ein guter Schulabschluss und im Anschluss eine solide Berufsausbildung oder der Weg ins Studium. Vor dem Hintergrund des allseits beklagten Fachkräftemangels wollen wir die Jugendlichen ermuntern, in der beruflichen Ausbildung einen interessanten Beruf im Handwerk oder im Dienstleistungsbereich zu ergreifen. Hier sehen wir sehr gute Zukunftschancen. Wir unterstützen dabei auch die örtliche Wirtschaft, sich in der beruflichen Ausbildung des Nachwuchses zu engagieren.

Zum Wohlfühlen gehört Sicherheit. Nicht nur als Lebensgefühl, sondern als persönliche Erfahrung. Niemand muss sich im Alter ausgeschlossen fühlen. Ein gutes und weiter ausgebautes ÖPNV-Angebot kann dazu beitragen, mobil zu bleiben und kulturelle Angebote nutzen zu können. Sicherheit bedeutet auch eine gute medizinische Versorgung in erreichbarer Nähe. Zur Sicherheit gehören Gehwege ohne Stolperfallen und Bänke zum Ausruhen.

Zunächst wollen wir jeden unterstützen, der bereit ist, in unserer Stadt zu investieren. Standorte für Hotelneubauten oder andere Investitionen können wir nur als Stadt gemeinsam mit potenziellen Investoren unter Abgleich der jeweiligen Interessenlagen finden. Da helfen im Übrigen auch keine Träumereien. Wir brauchen hier einen klaren realistischen Blick.

Bestenfalls so, wie die Bürgerinnen und Bürger sich für die Gestaltung dieses für die Stadtentwicklung ganz wichtigen Areals entschieden haben. Jedenfalls brauchen wir einen breiten gemeinsamen Konsens, den wir nur miteinander und nicht gegeneinander finden können.

Wenn sich in Kirchmöser eine positive wirtschaftliche Entwicklung darstellen lässt, dann hat auch der Seegarten seine Zukunft. Der traditionelle Wirtschaftsstandort bietet sich gerade auch für neue Technologien an. Der Bedarf für die Entwicklung des Seegartens muss dann aus der Entwicklung selbst entstehen und warum sollte ein Innovations- oder Technologiezentrum mit vielfältigen Angeboten und Dienstleistungen für den Wirtschafts- und Wohnstandort Kirchmöser nicht denkbar sein?

Das Schloss Plaue ist bereits heute ein fester Fixpunkt mit dem Schlosspark und der Anbindung an eine wunderschöne Umgebung. Die Plauer tun viel dafür, u. a. mit ihrem Unabhängigen Bürgerverein, ein Stück weit eigene Identität des alten Fischerstädtchens zu erhalten.

Neben den üblichen Instrumenten mit Anfragen und Anträgen in der SVV oder mit der Unterstützung von Landespolitikern wollen wir insbesondere die Bürgerinnen und Bürger zu eigenen Initiativen ermuntern, diese fördern und unterstützen. Es ist aus unserer Sicht wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger ihre Anliegen und Forderungen eigenständig und selbstbewusst in die Öffentlichkeit bringen und sich so Gehör verschaffen. Gerade dieser öffentliche Druck bringt oftmals die notwendige Bewegung.

Der Stadtteil Hohenstücken ist bereits heute ein attraktiver Wohnstandort. Wir wollen, dass dies so bleibt und sich die Möglichkeiten und Angebote weiterentwickeln. Bei den Freiflächen haben wir bereits positive Effekte durch die Errichtung kleinerer Eigenheimsiedlungen. Hier können wir uns gerade in diesem Bereich Brahmsstraße/Sophienstraße weitere Eigenheimentwicklungen vorstellen. Immer noch halten wir auch den etagenweisen Rückbau von Wohnquartieren für denkbar, dann die Wohnumfeldgestaltung mit Mietergärten. Freiflächen zu großen Parkanlagen umzugestalten, halten wir aufgrund der dann entstehenden Folgekosten für problematisch.

Brandenburg an der Havel liegt am Rande der Metropolenregion Berlin und damit entwickeln sich auch Chancen für den Wirtschaftsstandort. Bei den aktuellen Entwicklungen zur Digitalisierung oder auch zur Elektromobilität wird es zunächst darum gehen, die Wirtschaftsbetriebe und Unternehmen zu unterstützen, die bereits in unserer Stadt tätig sind. Hier gilt es, Zukunftsentwicklungen frühzeitig zu erkennen und partnerschaftlich mit den Wirtschaftsunternehmen am Standort zusammenzuarbeiten.

Neben der wie selbstverständlich wahrgenommenen Freizügigkeit bietet Europa eine Vielfalt an Möglichkeiten und Chancen, die für unsere Vorgängergenerationen geradezu unvorstellbar waren. Wie selbstverständlich reisen wir heute ungehindert zu anderen europäischen Metropolen, nutzen vielfältige Freiheiten im Bereich von Arbeit und Wirtschaft. Der Wert der Europäischen Union besteht aber im Wesentlichen auch in einer Friedensordnung, in dem Konsens, Konflikte und unterschiedliche Interessen gemeinsam und ohne Gewalt und Kriege zu klären. Europa brauchte bis zu dieser Erkenntnis einen langen Weg.

… wünschen wir uns für ihn persönlich mehr Entlastung durch eine Neuorganisation im Bereich der Beigeordneten. Gelegentlich wünschen wir uns auch seinen Einfluss bei der Vereinfachung von Vorgängen und bei Wegen zu kompetenten und vernünftigen Verwaltungsentscheidungen. Manches wünschen wir uns schneller und unkomplizierter und so beschreibt sich sicher auch das typische Spannungsverhältnis zwischen Verwaltung und Politik.

Zunächst ist festzustellen, dass alle politischen Akteure dem Wohle unserer Stadt und der Bürgerinnen und Bürger verpflichtet sind. In dem Sinne werden wir mit allen politischen Kräften zusammenarbeiten, denen die weitere positive Entwicklung unserer Stadt am Herzen liegt. Für uns ist dabei Vernunft der richtige Maßstab.

Zunächst arbeiten wir dafür, am 26. Mai 2019 ein gutes Wahlergebnis zu erreichen. In vielen Gesprächen und Veranstaltungen stellen wir unsere Ideen vor und werben um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger. Dann hoffen wir, dass wir am Wahlabend in der neuen Gaststätte von Johann Schenker auf dem Nicolaiplatz neben "Johnny‘s Pizza" auf ein gutes Wahlergebnis anstoßen können.