Theaterschiff funkt SOS wegen gesperrter Schleuse

Klaus D. Grote

Oberhavel (MOZ) Das Theaterschiff "Traumschüff", das in den vergangenen beiden Jahren an mehreren Orten Oberhavels anlegte, funkt vor dem geplanten Saisonstart SOS. Das Schiff kann wegen der geperrten Schleuse Zaaren sein Winterquartiert nicht auf dem Wasserweg verlassen.

In Zehdenick ist am 6. Juli die Premiere der neuen Produktion "Hinter den Fenstern" zum Thema des Alterns auf dem Land geplant. In Liebenwalde, Oranienburg, Brieselang und Potsdam stehen bis zum 4. August weitere 14 Theatervorstellungen auf dem Programm. Doch die Schleuse bleibt bis 1. September dicht. Die einzige Lösung sehen die Theatermacher in einem Transport des Schiffes auf dem Landweg. Doch dafür werden inklusive aller Kosten insgesamt 6 740 Euro benötigt. Das Traumschüff ruft deshalb über die Website betterplace.org zu Spenden auf, damit die Saison gesichert werden kann. Bis Donnerstagnachmittag kamen 14 Prozent der benötigten Summe zusammen.