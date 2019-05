Kurzfristig Helfer für den Wahlsonntag gesucht

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Die Stadt Oranienburg sucht kurzfristig für den Wahlsonntag am 26. Mai Wahlhelfer. Für die Besetzung der Wahllokale werden noch Beisitzer benötigt, weil eingeplante Personen erkrankt seien, teilte die Verwaltung am Freitag mit. "Wir suchen Freiwillige, die sich in den Dienst der Demokratie stellen", hieß es in der Mitteilung.

Die Beisitzer unterstützen den Wahlvorstand und helfen bei der Organisation des Wahltags ab 8 Uhr. Sie kontrollieren die mitgebrachten Wahlberechtigungen, geben die Wahlunterlagen aus und sorgen für einen geordneten Ablauf. Neben dem Wahlvorsteher sollten pro Wahllokal noch sechs weitere Personen Mitglied eines Wahlvorstands sein. Gegen 12.30 Uhr erfolgt für die Wahlhelfer der Wechsel mit der "Nachmittagsschicht". Ab 18 Uhr werden alle mit dem Auszählen der Stimmzettel beginnen. Für das Ehrenamt zahlt die Stadt ein Erfrischungsgeld in Höhe von 40 Euro pro Person. Im öffentlichen Dienst wird zudem oft ein Freizeitausgleich gewährt. Wer mitmachen möchte, volljährig und in Oranienburg wahlberechtigt ist, kann sich im Ordnungsamt der Stadt unter 03301 600691 melden oder per E-Mail an eichelmann@oranienburg.de.

Auch unterwww.oranienburg.de/Politik-Beteiligung/Wahlen/Wahlen-2019 ist eine Anmeldung möglich.