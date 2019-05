Matthias Haack

Neuruppin (moz) Der MSV Neuruppin mischt beim Titelkampf in der Brandenburgliga weiterhin kräftig mit. Am Sonnabend bezwang die Elf von Trainer Henry Bloch den BSC Blankenfelde-Mahlow mit 2:1. Allerdings lag der Tabellenzweite vor 135 Zuschauern mit 0:1 zur Pause zurück. Alexander Riehl und Marcus Lemke drehten die Partie, die wegen eines Todesfalls in der MSV-Familie unter besonderen Vorzeichen stand.