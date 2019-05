Möbel aus dem Kombinat "neuzera"

Werner Coch

Rathe now (Manuela Bohm) 120 Seiten umfasst die neueste und dritte Sonderausgabe des traditionsreichen Rathenower Heimatkalenders. Der Rathenower Heimatbund e.V. hat diese Ausgabe unter den Titel "Die Rathenower Möbel-Industrie mit ihrem Schwerpunkt Neuzera" herausgegeben. In Rathenow neben dem Holzplatz, auf dessen Areal sich heute Fast-Food-Restaurant, eine entstehende Tankstelle und Einzelhandel zu finden.

Der Neuzera-Betrieb war zwischen 1970 und 1995 für seine Wohnzimmermöbel überregional sehr bekannt und gleichzeitig ein bedeutender Exportbetrieb. Im Mittelpunkt der Schrift stehen Erlebnisberichte und Erinnerungen ehemaliger Leitungskräfte, die vom Heimatbund e.V. redaktionell bearbeitet und stadtgeschichtlich ergänzt worden sind. Einleitend dazu geht die Schrift auch auf die Möbelfabriken vor 1945 ein. Die Broschüre enthält zahlreiche Abbildungen. Sie kann nach ihrem Erscheinen zu einem Preis von 7 Euro käuflich erworben werden. Erwähnenswert ist, dass das Möbelwerk zeitweilig auch Betriebsteile in Brandenburg und Kirchmöser hatte und Mitarbeiter täglich pendelten.

Nach der kürzlich veröffentlichten 2. Sonderausgabe des Heimatkalenders über den Rathenower Landmaschinenbau ist diese Ausarbeitung nun eine weitere Darstellung einer historischen Branche, die sich aber nicht nur mit Möbeln, sondern mit der Holzindustrie insgesamt befasst. Insofern passt der Erscheinungstermin auch zu dem Jubiläum "700 Jahre Stadtforst", das im Juni 2019 begangen wird.

Sicher gibt es in Rathenow und Umgebung noch heute ein großes Interesse an der Geschichte von Neuzera", lädt Werner Coch zur Präsentation der Sonderausgabe ein. Die Präsentation findet am kommenden Dienstag, 21. Mai, um 15.00 Uhr im Saal der Musik- und Kunstschule Havelland in der Alten Mühle, Schwedendamm 1, in Rathenow statt. Nach der Präsentation wird die Broschüre im Buchhandel und in den Tourismusbüros ab 25. Mai erhältlich sein.

Werner Coch hat bereits weitere Hefte und Broschüren zur Geschichte in und um Rathenow recherchiert, verfasst und herausgegeben. Er befasst sich mit Ziegeleien in havelnahen Orten, wie Premnitz, Mögelin, Döberitz, Bützer, Milow und Marquede. Auch befasst er sich in "Die Möwen aus Rathenow: der Lilienthal-Schüler Dr. Waldemar Geest" mit der Geschichte der Fliegerei im Havelland, wobei er nicht um Stölln, den Gollenberg und den ältesten Flugplatz herum gekommen war, deren Geschichte er in einer weiteren Broschüre für Interessierte nachzeichnete.