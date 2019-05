Täglich fünf Kilometer zu Fuß

René Wernitz

Havelland (MOZ) Es war nicht der Gipfelpunkt ihres Lebens. Aber Erna Miericke stand ganz oben. So eine halbe Portion, wie sie sich rückblickend bezeichnet, war bestens dafür geeignet, in einer Pyramide von Sportakrobatinnen die Spitze zu bilden. Bewegung und Sport seien ihr immer wichtig gewesen. Am Tiefpunkt ihres Lebens erfuhr sie, wie wichtig.

Erna Miericke, heute 79, ist bekannt geworden durch ihr Engagement für die Diabetesvorsorge. 2006 hatten sie und ihre Unterstützer erstmals unter freiem Himmel einen Testparcours errichtet, den jedermann anonym und kostenlos durchlaufen konnte. Das war in Premnitz. Die Resonanz hielt sich damals noch in Grenzen. Erst als sich die Gruppe im Vorfeld ihres Aktionstags 2008 erstmals an die Presse wandte, kam Schwung in die Sache. Am 24. Mai können Westhavelländer erneut ihr individuelles Diabetes-Risiko testen lassen. Diesmal zwischen 8.00 und 12.00 Uhr auf dem Marktplatz in Premnitz.

Mit der Zahl der bisher getesteten Leute kann Erna Miericke auf Nachfrage sofort dienen: 5.611 sollen es über die Jahre gewesen sein. Bei 643 Menschen hätten sich im Parcours grenzwertige Zahlen ergeben. 392 Getestete wurden als Risikopatienten ermittelt, denen ein alsbaldiger Besuch beim Arzt nahegelegt wurde. Wie viele Leute das tatsächlich taten, weiß Erna Miericke freilich nicht. Zu den über die Jahre Getesteten gehören auch Mitarbeiter verschiedener Behörden wie etwa das Finanzamt in Nauen und die havelländische Kreisverwaltung. Dort gastierte das Team auf Einladung.

Das Prozedere ist immer das Gleiche. Der Parcours besteht aus sechs Ständen. Zunächst wird durch Körpergröße und -gewicht der sogenannte Body-Mass-Index (BMI) ermittelt. Danach (Stand 2) geht es zur Messung des Bauchumfangs. Anschließend werden Blutdruck (Stand 3) und Blutzucker (Stand 4) ermittelt. Bereits am fünften Stand werden die Messergebnisse ausgewertet. Wenn notwendig wird beraten. Risikopatienten können am sechsten Stand ihre Füße messen lassen.

Für Erna Miericke, im Berufsleben einst als Krankenschwester tätig – daher wird sie vielfach noch heute Schwester Erna gerufen – ist Diabetes Typ 2 eine sehr ernste Angelegenheit. Sie hat sich die Sensibilisierung fürs Thema auf die Fahnen geschrieben. Wie sie erklärt, steige das Risiko der Erkrankung, sie spricht von einer Zivilisationskrankheit, mit zunehmendem Alter. Glaubte man früher, erst ab 30 würde das Risiko steigen, kann es jetzt schon Leute ab 20 treffen. Wegen vielfach sitzender Tätigkeit im Beruf und weiterem akuten Bewegungsmangel in der Freizeit. Übergewichtigkeit kann eine der Folgen sein und kann gleichzeitig das Risiko erhöhen, an Diabetes Typ 2 zu erkranken.

Für Erna Miericke ist das ein Thema, seit sie weiß, dass sie familiär vorbelastet ist. Augenscheinlich hat sie kein Problem mit Zucker und Übergewicht. Damit das so bleibt, nimmt sie gern Fußwege in Kauf. An die fünf Kilometer sollen es täglich sein. Ein Schrittzähler, den die engagierte Frau ständig mit sich führt, zeigt ihr das am Ende eines jeden Tages an.

So gut zu Fuß hat es Erna Miericke natürlich weitaus leichter in Bewegung zu bleiben, mag man einen. Doch hat ihr Bewegungsdrang auch einen guten Grund. Es gab Zeiten, da sah die Frau in allen hundert Metern, die sie schaffte, ein großartiges Geschenk. Am Tiefpunkt ihres Lebens, den sie mit Mitte 30 erreicht hatte, sah es krankheitsbedingt über Jahre hinweg gar nicht gut aus um ihre Mobilität. Irgendwann erfolgte durch Medikamente, die nötig wurden, sogar eine drastische Gewichtszunahme, die man sich bei der Frau heute kaum vorstellen kann. Ja, es sollen mal 91 Kilogramm gewesen sein, wie sie erklärt. Es sei ein Kampf gewesen, zunächst um jeden Schritt und später um jedes Kilo. Erna Miericke hat gewonnen!