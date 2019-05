Komisches zum Thema Demenz

Annette Herold

Schöneiche (MOZ) Noch bis 21. Juni können sich Besucher auf ungewohnte Weise mit dem Thema Demenz auseinandersetzen – und zwar vor allem mit jeder Menge Humor. "Demensch" heißt die Wanderausstellung, in der sich der Cartoonist Peter Gaymann mit Alltagssituationen von Menschen mit Demenz auseinandersetzt.

In die Region gebracht hat diese Schau, die auch schon in der Woltersdorfer Kirche zu sehen war, Heike Preuß. Die Koordinatorin des Projektes "Gemeinsam Helfen und Unterstützen" will Aufmerksamkeit schaffen für die Probleme, die die Krankheit Demenz mit sich bringt. Das durchaus auch mit neuen Wegen. In nächster Zeit wird sie die Ausstellung mit Schülern aus zwei Klassen der Schöneicher Storchenschule besichtigen und besprechen.

Hilfe im Alltag

Anliegen des Projektes "Gemeinsam Helfen und Unterstützen" ist die Schaffung von Alltagsangeboten für Menschen mit Demenz und die Vernetzung dessen, was es schon gibt. Angeboten werden auch Schulungen für Angehörige Demenzkranker überschrieben mit "Hilfe beim Helfern". Büros des Projektes gibt es in Erkner und Eisenhüttenstadt. In Erkner ist es über dem Edeka-Markt in der Ladestraße untergebracht, wo unter anderem auch Jobcenter und Pflegestützpunkt ihren Sitz haben.

Internet: gemeinsam-helfen-unterstuetzen.jimdo.com