Słubice: Logistikdienstleister eröffnen neuen Standort

Slubice (Nancy Waldmann) Frauen in Silberanzügen in blauem Licht und Bodennebel tanzen auf autonom fahrenden Robotern, die damit ihre Feuerprobe bestanden haben. "Es funktioniert", jubelte einer der beteiligten Firmenchefs. Mehrere Dutzend Anzugträger schauen dem Schauspiel mit dem Sektglas in der Hand zu. Weiter hinten in der grauen großen Versandhalle ist bereits auf weiß bezogenen Tischen eingedeckt. Gäste vom Investorkonzern aus China sind nach Swiecko gekommen, aber auch Słubicer Kommunalpolitiker und eine Reihe Journalisten. Vorstandschefs ergreifen das Mikrofon und zerschneiden schließlich ein Band.

Die Show findet statt zur Eröffnung eines Versand- und Logistikzentrums im Słubicer Industriegebiet, Teil der Inszenierung ist der gleichzeitige Launch der Internet- und Facebookseite des Unternehmens "MW", einer Tochter des chinesischen Online-Handel- und Logistikdienstleisters "Wingsing Supply Chain". Die in Shenzhen ansässige Firma hat sich schon länger mit dem polnischen Unternehmen M.B.B. Logistics zusammengetan, das bereits über Lager in Słubice und in Frankfurt verfügt. Suchte man am Tag zuvor im Internet nach MW, landete man noch auf der Seite von M.B.B.

Das Geschäft der Słubicer Firma: Lagerung, Verpackung, Retourenverwaltung, grenzüberschreitender Paketversand, oft für Online-Händler in China – sogenannte Last-Mile-Logistik nach Deutschland und Polen in Zusammenarbeit mit Kurierdiensten wie DHL, Post und GLS. "E-Commerce Fulfillment" nennt sich dies in Branchensprache und Gleiches soll auch in dem neu eröffneten Zentrum stattfinden.

Momentan 20 Mitarbeiter

Die Halle misst 15­ 000 Quadratmeter Fläche, 650 Regale, 57 intelligente Roboter, die die Regale bewegen – die Prozesse verlaufen fast vollautomatisch. Beschäftigt seien 20 Mitarbeiter. Etwa 50 sollen es werden, sagte Krzysztof Roszyk, Geschäftsführer der Firma MW. "Wir suchen Mitarbeiter, sowohl Spezialisten als auch unqualifizierte, die im Lager sortieren, verpacken und Roboter steuern", so Roszyk. Bis zu tausend Sendungen pro Stunde können an einer Versandstation abgefertigt werden. MW verfolge eine langfristige Strategie in Słubice, sagte Roszyk. "Ein weiteres Lager haben wir in Planung." Landrat Leszek Bajon überreichte Blumen und Geschenke.