Siebtklässler gehen aufs Wasser

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Am Montag kommender Woche beginnt in der Grund- und Oberschule Müllrose das diesjährige Segelprojekt für Schüler der 7. Klassen. 16 Mädchen und Jungen nehmen daran teil. Für sie heiße es, "innerhalb einer Woche ein starkes Team zu werden und dabei auf ihrem heimischen See, dem Großen Müllroser See, das Segeln kennenzulernen", berichtet Daniela Budnowski vom Müllroser Sportverein, Abteilung Segeln. Der Sportverein ist seit Jahren Kooperationspartner der Schule für das Projekt.

"Die Schüler haben sich vorher im Physik-Unterricht mit den theo­retischen Grundlagen der Fortbewegung beschäftigt", erläutert Daniela Budnowski. Auf dem Vereinsgelände der Segler, das sich in der Seeallee befindet, gehe es dann ab Montag in die Praxis. "Das Gelände liegt direkt am sehr schönen Großen Müllroser See und verfügt über eine eigene Steg­anlage. Auch wenn das Gelände von seiner Größe eher klein geraten ist, wird es von den Vereinsmitgliedern im Vorfeld für die Segelprojektwoche als Outdoor-Schule hergerichtet."

Ein großer Zelt-Pavillon werde zu einem "Klassenzimmer" umfunktioniert. In diesem finde der theoretische Unterricht statt. "Auf sehr spielerische Art und mit viel Humor werden den Schülern Bewegungsabläufe, wichtige Begriffe rund um das Segeln und Wissenswertes zum Wind nähergebracht", informiert Daniela Budnowski. "Am ersten Tag werden eine Menge praktische Übungen – teils noch im Trockenen, also an Land – vollzogen. Der Kontakt zum Wasser soll dann aber schnell hergestellt werden. Am Ende der Woche sollen die Schüler einigermaßen sicher segeln können."

Im Laufe der Projektwoche würden die Mädchen und Jungen dabei viele Erlebnisse haben, die ihren Mut, ihr Selbstbewusstsein, ihre Eigenverantwortung und ihren Teamgeist stärken. Für Sonnabend, den 25. Mai, sei eine Abschlussregatta für die Schüler und deren Eltern geplant. Die Abschlusspräsentation der gesamten Projektwoche findet dann am 27. Mai in der Marina Schlaubetal in Müllrose statt.

Das Segelprojekt ist Teil einer Projektwoche "Wasser" für die Schüler der 7. Klassen. Jene Siebtklässler, die nicht beim Müllroser SV das Segeln erlernen, nehmen in der kommenden Woche an anderen für sie vorbereiteten Schulprojekten teil.