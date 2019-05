Das Glück von Schiffmühle

Anett Zimmermann

Bad Freienwalde (MOZ) Denn wie er ganz zuletzt war, so war er eigentlich", schreibt Theodor Fontane anrührend in seinem Erinnerungsbuch "Meine Kinderjahre" und setzt damit dem Vater, dem Ort Schiffmühle und dem Haus ein literarisches Denkmal. Darauf machte Birgit Faber-Schmidt, Geschäftsführerin der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH, am Freitagnachmittag bei der Neueröffnung des Fontanehauses aufmerksam. Das Zitat begegnet Besuchern auch beim Betreten der neuen Dauerausstellung "Besuch beim Vater. Louis Henri Fontane in Schiffmühle".

Erstausgabe in der Vitrine

Und natürlich darf darin ein Exemplar der Erstausgabe von "Meine Kinderjahre" nicht fehlen. Behutsam holte es Michael Zajonz, Kurator der Ausstellung, mit weißen Handschuhen aus der Vitrine und verwies auf das darin angegebene Erscheinungsjahr 1894. Das Buch sei aber bereits pünktlich zum Weihnachtsgeschäft 1893 erschienen. Die ersten Besucher der Ausstellung zeigten sich nicht minder fasziniert und begeistert wie zahlreiche der Beteiligten, denen die Erleichterung anzuhören war, dass der Eröffnungstermin gehalten werden konnte.

Als erstes Ilka Krüger, Geschäftsführerin der Bad Freienwalde Tourismus GmbH, die mit "das ist ein zu weites Feld" Fontanes Schlusssatz im Roman "Effi Briest" aufgriff und kurz auf die nur fast fertig gestellten Außenanlagen einging. Die geplante Wasserspielstation soll aber noch in diesem Sommer installiert werden, sagte sie später gegenüber dieser Zeitung. Sie bezeichnete es jedoch als Wunder, dass Fontanes Vater in Schiffmühle seine letzten Lebensjahre verbrachte, und als Glück, dass Vater und Sohn zu dieser Zeit ein besseres Verhältnis hatten. Schließlich sei so auch Freienwalde in die Weltliteratur eingegangen, das Fontane in seinen "Wanderungen durch die Mark Brandenburg" beschreibt.

Spaziergang empfohlen

Karin Melzer, die das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg vertrat, hob hervor, dass im laufenden Fontane-Jahr selbst unbekanntere Orte in den Fokus rücken und spannende Blicke hinter die Kulissen des Werkes von Fontane ermöglichen. Dazu zähle Schiffmühle, sagte sie, und forderte dazu auf, über den Bergrücken hinter dem Haus jenen Spaziergang zu unternehmen, den einst auch Vater und Sohn gemeinsam machten.

Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) dankte, als einer von 40 Kooperationspartnern des Kulturlandes Brandenburg 2019 dabei zu sein, bei dem natürlich Neuruppin als Geburtsstadt Fontanes im Mittelpunkt stehe. Er erinnerte zugleich an die Bemühungen der damals noch eigenständigen Gemeinde Schiffmühle, das Haus zu erhalten und zu sanieren. Seine Dankesworte verband er mit dem Bedauern, dass der Förderverein aus seiner Sicht viel zu früh seine Arbeit eingestellt habe. Er hoffe, dass dieser neu aktiviert werden könne. Überdies überbrachte er Grüße und einen Gedichtzyklus von Ulrich Grasnick, dem in Berlin lebenden Lyriker und Urenkel des einstigen Freienwalder Bürgermeisters Julius Linsingen. Über die weitere Verwendung der Gedichte müsse noch entschieden werden.

Fontanehaus Schiffmühle, Schiffmühle 3 in Bad Freienwalde, bis 31. Oktober Donnerstag und Freitag 11 bis 16 Uhr sowie an Wochenenden 11 bis 17 Uhr geöffnet. Eintritt frei, Spenden sind erbeten.