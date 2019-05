Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Es ist eines der Großbau- und Prestigeobjekte der Stadt, das im Entstehen begriffene neue Wohnviertel "Pankebogen" am Schönfelder Weg mit mehr als 600 Eigentumswohnungen. Seit rund drei Jahren wird auf dem Gelände des einstigen Heeresbekleidungsnebenamtes gebaut. Und fast genauso lange befindet sich die Riesen-Baustelle Im Fokus der Behörden.

41 Schwarzarbeiter festgestellt

Am 9. Mai rücken 68 Einsatzkräfte des Zolls unterstützt von Landes- und Bundespolizei sowie der Ausländerbehörde, dem Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) sowie zehn Dolmetschern im Schönfelder Weg an. Sie kontrollieren die Baustelle mit Blick auf das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, die Einhaltung von Arbeitnehmer-Entsendegesetz und Mindestlohngesetz.

Von den 53 Arbeitern, die sich auf der Baustelle befinden, darunter deutsche, lettische, rumänische und ukrainische Staatsbürger, versuchen einige, sich zu verstecken, andere unternehmen einen Fluchtversuch. Doch sie kommen nicht weit. Die Baustelle ist zügig umstellt worden.

Bei der Überprüfung gibt es bei allen ukrainischen Staatsbürgern Unstimmigkeiten. Einer legt ein gefälschtes Personaldokument vor. Alle anderen haben zwar gültige Reisepässe, durch die Arbeitsaufnahme ihren Aufenthaltsstatus in Deutschland aber verloren. Nicht einer von ihnen besitzt eine Erlaubnis zur Erwerbstätigkeit in Deutschland. Gegen die 41 Männer wird noch vor Ort ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthaltes nach dem Aufenthaltsgesetz eingeleitet.

An diesem Tag werden außerdem drei Fälle offenkundig, in denen der Verdacht besteht, dass der Sozialversicherungsbeitrag vorenthalten wurde. Zwei weitere Verdachtsfälle gibt es zu Mindestlohnverstößen.

Während es für den Zoll nach Angaben des Hauptzollamtes Frankfurt (Oder) erst die zweite große Kontrolle am Pankebogen war, listet das LAVG auf Anfrage der MOZ im Zeitraum von Ende 2016 bis heute insgesamt 28 Kontrollen auf der Baustelle auf. Diese hätten sich auf die Einhaltung der Anforderungen im Hinblick auf die Sicherheit und den Gesundheitsschutz gerichtet, sagt Pressesprecherin Gerlinde Krahnert.

Im vergangenen Jahr wurden zwei Arbeitsunfälle auf der Baustelle gemeldet. Diese ereigneten sich im Juni und im Dezember 2018 und hatten schwere Verletzungen der betroffenen Bauarbeiter zur Folge. "Bei beiden Unfällen waren entsendete Arbeitnehmer aus Osteuropa betroffen", stellt das LAVG fest. "Bei dem ersten Unfall ist eine gerade ausgeschabte Treppe beim Betreten eingestürzt und hat zwei Beschäftigte verletzt. Beim zweiten Unfall stürzte eine Person, welche angeblich von Arbeitsaufgaben entbunden war, von einer Geschossdecke bei fehlender Absturzsicherung zirka neun Meter in die Tiefe und erlitt multiple Verletzungen am Rücken." Im Rahmen der Unfalluntersuchung sei seitens des Landesamtes keine eindeutige Verantwortlichkeit feststellbar gewesen. In beiden Fällen ermittele die Staatsanwaltschaft.

Nach den Unfällen sei der Bauherr über Verbesserungsmöglichkeiten hinsichtlich der Rettungskette sowie der Baustellenordnung beraten worden, heißt es beim LAVG weiter. "Es wurde zudem abgestimmt, dass der Bauherr über festgestellte Mängel auf der Baustelle informiert wird, um gegebenenfalls Einfluss auf die verantwortlichen Generalunternehmer zu nehmen." So seien unter anderem 15 Besichtigungsschreiben mit bautypischen Mängeln und sechs Anordnungen zur Mängelabstellung (unzureichende Absturzsicherungen, fehlende Montageanweisungen) an die verantwortlichen Arbeitgeber dokumentiert sowie dem Bauherren zur Kenntnis gegeben worden.