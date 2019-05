Liebe zum Gärtnern

red

Fläming Fünf Jahre ist es nun bereits her, dass sich Gartenbegeisterte aus der Region zusammengeschlossen haben, um die "Offenen Gärten im Hohen Fläming" zu neuem Leben zu erwecken. Dahinter stehen Menschen aus der Region, die eine große Leidenschaft verbindet – das Gärtnern in der Freizeit.

Was könnte dem eigenen Bestreben um ein grünes Refugium mehr Bestätigung verleihen, als es mit anderen Gartenbegeisterten zu teilen? Von Beginn an wurden die Mühen durch eine sehr positive Resonanz belohnt. Zweimal im Jahr machen sich mehrere hundert Besucher jeweils am letzten Wochenende im Mai und September auf den Weg, die Gärten zu besichtigen, sich Anregungen zu holen und mit den Gartenbesitzern zu fachsimpeln. Ratschläge und Erfahrungen werden ausgetauscht, Bezugsquellen verraten und die eine oder andere Pflanze wechselt mitunter den Besitzer. Inzwischen hat die Aktion über den Fläming hinaus Beachtung gefunden, wie die zunehmenden Besucherzahlen aus umliegenden Landkreisen und benachbarten Bundesländern beweisen.

Bereits Karl Foerster stellte fest: "Man geht nie zweimal in den selben Garten." Die Gärten sind stets im Wandel und verändern sich mit der Entwicklung der Pflanzen sowie der ihrer Besitzer. Das bestätigen auch viele der inzwischen treuen Stammgäste, die diese Entwicklung jedes Jahr aufs Neue mitverfolgen und bereits erstaunt sind, wie sich die Gärten vom Frühjahrs- zum Herbstbesuch verändern, eben als würde man einen anderen Garten betreten.

Durch die individuelle Vielfalt der Refugien findet ein Jeder etwas Interessantes. Seien es üppige Staudenbeete, naturnahe Gartengestaltungen, künstlerische Aspekte oder Nutzgärten. Naturnahe Gestaltungskonzepte stehen für die teilnehmenden Gärten im Vordergrund. Vom Bienenhotel bis zum Hochbeet, von der Gehölzsammlung bis zum Senkgarten, von glücklichen Hühnern bis zu selbst verarbeitetem und veredeltem Obst gibt es eine Vielzahl an Anregungen.

"Hin und wieder gelingt es uns, neue Gärten zu gewinnen, die die Aktion bereichern, so auch in diesem Jahr. In Wiesenburg/Mark kann verfolgt werden, wie ein Garten mit neuem Leben erfüllt wird. Lilith Brienza hat begonnen, ihren Garten, dessen ausgewählter Gehölzbestand auf den bekannten Baumschuler Gebbers zurückgeht, unter anderem mit kreativem Upcycling neu zu erschließen. Besucher können die Entwicklung des Gartens ab diesem Frühjahr mitverfolgen und auch auf eine kleine Kreativausstellung in der Mondweide gespannt sein", berichtet Christian Höhne von der Initiative Offene Gärten im Hohen Fläming.

Selbstverständlich öffnen auch viele altbekannte Teilnehmer wieder ihre Pforten, so dass am Wochenende des 25./26. Mai insgesamt neun Gärten besucht werden können (der neue Garten in Wiesenburg/Mark sowie der Phantasievolle Garten in Buchholz nur am 25. Mai, die Garten(t)räume Ragösen nur am 26. Mai). In einigen Gärten warten die Besitzer wieder mit kleinen kulinarischen Extras auf ihre Gäste. In Wiesenburg/Mark, Bad Belzig und Treuenbrietzen wird der offene Garten auch wieder mit Ausstellungen kreativer Arbeiten verknüpft sein.

Die Öffnungstage und auch die Anschriften der einzelnen Gärten sind auf der Homepage der Initiative unter www.offene-gaerten-im-hohen-flaeming.de zu finden.

"Wir freuen uns auf Ihren Besuch!", so Höhne stellvertretend für die Gartenbesitzer.