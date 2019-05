Rennstreckentauglicher Kompaktsportler aus Wolfsburg

MOZ

Frankfurt (Oder) Design

Der momentan stärkste GTI zeichnet sich durch zusätzliche Spoiler an Front und Heck, einen Diffusor sowie Schwelleraufsätze in Hochglanzschwarz aus. Speziell für den TCR gibt es die Außenlackierung "Pure Grey". Das Fahrzeug rollt ab Werk auf 18 Zoll Leichtmetallfelgen vom Band. An der Fahrzeugflanke kann eine Dekorfolie mit Wabenmuster angebracht werden.

Ausstattung

Das Gestühl des Hochleistungs-GTI ist mit einem anthrazitfarbenen Mikrofaserstoff bezogen. Rote Kontrastnähte sorgen für farbliche Akzente. Serienmäßig sind zum Beispiel die Ambientebeleuchtung oder ein Infotainmentsystem. Dieses beinhaltet ein Soundsystem mit acht Lautsprechern. Für Ausflüge auf die Rennstrecke stehen optional die aktive Fahrwerksregelung DCC und ein um zwei Zentimeter tiefergelegtes Fahrwerk zur Verfügung.

Motor

Der GTI TCR wird von einem 2,0 Liter Turbomotor angetrieben. Das Triebwerk leistet 290 PS. Damit spurtet der Kompaktsportler in 5,6 Sekunden auf Tempo 100. Bei 250 Stundenkilometern greift die elektronische Abregelung ein. Die Verbrauchs- und Emissionswerte des Wolfsburgers liegen kombiniert bei 7,7 Liter Kraftstoff und 175 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer.

Fazit

Mit dem Golf GTI TCR bietet Volkswagen seinen Kunden einen rennstreckentauglichen Kompaktsportler an. Der Preis: ab 39 375 Euro.(pr/tgu)