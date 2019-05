Huldrelokk – der Lockruf der Trollfrau

Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Als letztes Konzert vor der Sommerpause erwartet die Besucher des Bürgerhauses Finkenkrug am Samstag, 25. Mai, um 20 Uhr ein schwungvolles Konzert mit der skandinavischen Frauenband "Huldrelokkk".

Huldrelokkk – der Lockruf der Trollfrau – so nennt sich Kerstin Blodigs internationales Frauentrio. Dieses präsentiert eine Bandbreite skandinavischer Folkmusik aus Norwegen, Schweden und Dänemark. In drei skandinavischen Sprachen, mit betörendem dreistimmigen Gesang, zwei rasant virtuosen Fiedeln und einer groovigen Gitarre begeistert das Trio sein Publikum nicht nur in Deutschland, sondern auch in Schweden, Dänemark und Norwegen.

Das Trio besteht aus Kerstin Blodig (N/D, Gesang, Gitarre), Bodhrán Mia Gunberg Ådin (SE, Gesang, Geige, Nykkelharpa) und Liv Vester Larsen (DK, Gesang, Geige, Perkussion).

Hörbeispiele sind aufwww.huldrelokkk.com zu finden. Der Bürgerverein Finkenkrug empfiehlt, im Vorfeld unter info@buergerverein-finikenkrug.de oder 03322-1247310 zu reservieren.