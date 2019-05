Knapp 300 Menschen demonstrieren für die EU

dpa

Potsdam (dpa) Eine Woche vor der Europawahl haben knapp 300 Menschen an der Glienicker Brücke für ein geeintes Europa und gegen Nationalismus demonstriert.

Mehr als 100 Sänger von Chören aus Potsdam und Berlin stimmten an der Brücke, die Potsdam mit Berlin verbindet, die Europa-Hymne "Ode an die Freude", John Lennons Song "Imagine" und das Kinderlied "Frère Jaques" an. Die Brücke gilt als Symbol der deutschen und europäischen Teilung im Kalten Krieg. Initiiert wurde die Kundgebung von der pro-europäischen Bewegung "Pulse of Europe".

"Europa ist nach wie vor ein zentraler Garant der Freiheit", sagte der Präsident der Universität Potsdam, Oliver Günther, in seiner Rede. "Der Freiheit des Denkens und des friedlichen Zusammenlebens unterschiedlicher Ethnien und Religionen." Inzwischen werde diese Freiheit massiv von Rechts bekämpft. "Daher müssen wir aufstehen für die Freiheit, die wir zu lange für selbstverständlich gehalten haben", betonte Günther.

Am Sonntag hatten Tausende in zahlreichen deutschen und anderen europäischen Städten für ein solidarisches Europa und gegen Nationalismus demonstriert.