DPA

Düsseldorf (dpa) Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf muss mehrere Monate auf seinen Mittelfeldspieler Kevin Stöger verzichten.

Der 25 Jahre alte Österreicher zog sich in der Saison-Abschlussbegegnung mit Absteiger Hannover 96 (2:1) in der Endphase einen Kreuzbandriss im linken Knie zu. Die Rheinländer erklärten, den 2020 endenden Vertrag mit Stöger langfristig verlängern zu wollen. Dabei befände man sich seit einiger Zeit in sehr guten Gesprächen.