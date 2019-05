Festumzug zeigt nicht nur Geschichte

Bernhard Schwiete

Erkner (MOZ) Es ist jedes Jahr der selbe Ablauf, und doch zieht das Programm die Menschen nach wie vor in Scharen an. Beim Festumzug zum Heimatfest am Sonnabend in Erkner standen die Menschen in der Friedrichstraße einmal mehr dicht an dicht. Viele fotografierten oder filmten die farbenprächtigen Bilder, die der lange Tross zuhauf bietet.

Angeführt wurde die Kolonne wieder von Fischer Hans und seiner Frau, die das gemeinsame Kind – beim Umzug eine Puppe – in den armen hält. Fischer Hans, im Jahr 1579 der erste urkundlich erwähnte Einwohner des Ortes, wird traditionell dargestellt von Dietmar Guß. "Seit 19 Jahren mache ich das", berichtete er. Gefehlt habe er seitdem noch nie. Seine Begleiterin aber war in diesem Jahr neu. Marion Olitzsch schlüpfte in die Rolle der Frau des Fischers, deren Vorname nicht überliefert ist.

"Ich war vorher schon ein bisschen aufgeregt, schließlich musste auch beim Aussteigen aus dem Boot alles klappen", sagte sie nach dem Umzug, als sich die Darsteller bei einem kleinen Bier erfrischen konnten, bevor sie zum Abschlussbild auf die Bühne gebeten wurden. Marion Olitzsch spielte auf die Anlandung des Fischers am Ufer des Dämeritzsees an, die jedes Jahr vor beginn des Zuges durch die Friedrichstraße nachgespielt wird.

Im Heimatverein ist Marion Olitzsch seit vier Jahren Mitglied, bei den zurückliegenden Heimatfestes marschierte sie schon als Landfrau und in der Rolle der Mutter Wolffen aus der Feder von Gerhart Hauptmann mit, ehe sie nun an die Spitze rückte. Hinter den historischen Figuren marschierten die Vereine, dann kamen Gewerbetreibende – so vermittelte der Umzug wieder nicht nur einen Einblick in die Geschichte, sondern auch in das aktuelle Leben in der Stadt.

Die Besucher konnten sich danach den sonstigen Attraktionen des Festes widmen. Während einige Fahrgeschäfte am Sonnabendnachmittag noch nicht den ganz großen Besucherandrang erlebten, bildeten sich am Bungee-Trampolin und an den großen Wasserbällen an der Kreuzung Seestraße die schon fast traditionellen Warteschlangen von Kindern.

Am Abend stieg dann vor der Hauptbühne eine Tanzparty mit Blind Passenger, nachdem am Freitag ein Elton-John-Tribute und die Depeche-Mode-Coverband Forced to Mode aufgeboten worden waren. Zu Ausklang am Sonntag schließlich stand die Express Partyband auf der Bühne.

Von der Polizei, die mit zahlreichen Beamten vor Ort war, gab es am Sonntag keine Einsatzmeldungen. Im Gegensatz zu früheren Jahren sei das Heimatfest diesmal auch an den Abenden friedlich geblieben, hieß es auf Nachfrage aus der zuständigen Polizeiinspektion in Fürstenwalde.