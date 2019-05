Faszination Tiernachwuchs

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wer freut sich nicht bei einem Besuch im Zoo oder Tiergehege über den zwei- und vierbeinigen Nachwuchs, und das müssen nicht unbedingt kleine Eisbären, Löwen- oder Elefantenbabys sein.

Auch neugeborene Ziegenlämmer, Kitze oder Ferkel üben auf den Betrachter hinter dem Zaun oder der Scheibe eine besondere Faszination aus, egal, wie alt er ist. Die Mitarbeiter von Heimattierparks, Tiergehegen und Zoos machen sich dies zunutze, indem sie Patenschaften anbieten. Damit stellen sie nicht nur Fütterung und Pflege ihrer Schützlinge sicher, sondern erhalten auch zusätzliche finanzielle Mittel, um Gehege zu erneuern, zu erweitern oder auch, um Nachzuchten zu sichern.

Das kann man ihnen auch gar nicht verdenken, schließlich werden gerade die kleinen Wildparks und Tiergehege oft von privaten oder gar ehrenamtlichen Initiativen geführt, die ohne Spenden gar nicht überleben würden. Da braucht es viel Enthusiasmus und Ideen, damit diese Oasen erhalten bleiben, die gerade in Städten Kindern die Möglichkeit geben, einheimische und exotische Tiere in natura und nicht nur am Fernseher oder PC zu betrachten. Und diese Institutionen leisten mit ihrer Arbeit auch einen wichtigen Beitrag zum Natur- und Artenschutz.