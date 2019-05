SVA: Klassenerhalt ist nun zum Greifen nah

Stefan Zwahr

Altlüdersdorf (MOZ) Die Erleichterung im Lager des SV Altlüdersdorf ist groß. Durch den 4:1-Heimsieg gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten FC Strausberg bauten die Lila-Weißen den Vorsprung auf den ersten der drei Abstiegsplätze auf vier Punkte aus. "Wir haben eine gute Ausgangsposition. Es geht im Tabellenkeller aber sehr eng zu und wird bis zum Ende heiß bleiben. Wir müssen auch in den beiden noch anstehenden Spielen, die sehr unangenehm sind, alles geben", sagt Trainer Steffen Borkowski.

Dieser räumte ein, dass das Spiel nicht so klar verlaufen sei, wie es das Ergebnis auszusagen scheint. Zu Beginn habe seine Mannschaft "genügend Ballkontrolle und gefährliche Aktionen" gehabt. Nach den frühen Toren von Sven Marten (14.) und Ernest Dominik Gras (22.) habe sie aber deutlich nachgelassen. "Wir waren zu inaktiv." So kam der Gegner besser ins Spiel, blieb insgesamt aber ungefährlich. Ein direkt verwandelter Freistoß von Mathias Reischert (58.) führte zum Anschlusstreffer. So richtig spannend wurde es danach aber nicht – wenngleich Gäste-Trainer Christof Reimann bemerkte, dass sein Team einige Male vor dem Tor kläglich versagt habe. "Aufgrund der besser herausgespielten Chancen geht der Sieg des SVA in Ordnung."

Auch Borkowski sprach von einem verdienten Erfolg, "wenn er auch zu hoch ausfiel". Der dritte Treffer durch Kamil Zielinski (77.) habe die Köpfe wieder frei gemacht. "Wir haben die zweite Luft bekommen." Ricky Djan-Okai sorgte dann für den Schlusspunkt (88.).