Mit dem Fernbus an den Inselstrand

Kai-Uwe Krakau

Bernau Das Unternehmen FlixBus baut sein Streckennetz weiter aus – davon können nun auch die Einwohner und Gäste von Bernau profitieren. "Wir bieten erstmals Direktverbindungen unter anderem nach Rügen und Leipzig an", sagte ein Sprecher am Wochenende.

Die Städte Greifswald und Stralsund sowie Bergen, Binz, Sellin, Baabe und Göhren auf der größten deutschen Insel sind von Bernau aus täglich ohne Umsteigen zu erreichen. Die Fahrten in Richtung Rügen beginnen montags und samstags um 14.05 Uhr, dienstags bis freitags um 13.05 Uhr sowie sonntags um 17.20 Uhr. Die Haltestelle in der Hussitenstadt befindet sich direkt am Bahnhofsvorplatz. In die sächsische Messestadt Leipzig geht es darüber hinaus täglich um 15.10 Uhr. Viele weitere Halte in Deutschland sind ab Bernau mit nur einem Umstieg erreichbar.

"FlixBus ist eine günstige Alternative, damit Menschen ihr Auto stehen lassen und nachhaltig reisen können", so der Sprecher. Nach einer Studie des Umweltbundesamtes ist der Fernbus weiterhin das umweltfreundlichste Verkehrsmittel. Er weise im Vergleich zum Pkw und Flugzeug niedrigere Emissionswerte auf, heißt es.

Der Mobilitätsanbieter wurde als Startup von drei jungen Unternehmern in München gegründet. Nach dem Fall des Bahn-Monopols im Jahre 2013 setzte sich FlixBus gegen internationale Großkonzerne durch und ist nach eigenen Angaben inzwischen Marktführer in Deutschland. Derzeit bietet das Unternehmen mehr als 2000 Ziele in 28 Ländern an. Im Jahr 2017 reisten 40 Millionen Menschen mit FlixBus. Ein Partner des Unternehmens in der Region ist der Omnibusbetrieb Karsten Brust in Panketal.