Jens Sell

Strausberg (MOZ) Drei Chöre haben am 4. Strausberger Chorfest am Sonntagabend in der Kirche St. Marien teilgenommen.

Nach einer Eröffnung und dem gemeinsamen Singen eines Kanons von Clara Schumann "Wenn ich ein Vöglein wär" begeisterten der A-cappella-Chor des Märkischen Kulturbundes, der Gemischte Chor Strausberg und der Konzertchor der Kreismusikschule Märkisch-Oderland das fachkundige Publikum.

Mit dem gemeinsamen Gesang des Liedes "Die gute Nacht, die ich dir sage" von Clara Schumann fand das Fest einen stimmungsvollen Abschluss.