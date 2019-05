Silberhochzeit am Armenhaus

Cornelia Link-Adam

Letschin (MOZ) Beim traditionellen Hoffest im Letschiner Haus Birkenweg war dieses Jahr alles etwas anders. Kaffee und Kuchen gab es auch, aber zuvor wurde in einem aufwändigen Festakt das 25-jährige Bestehen von den Letschiner Heimtstuben und des Heimatvereins gefeiert. Das Doppel-Jubiläum lockte viele Besucher an, die sich im Garten verteilten und in den Holz-Sitzbänken am gesperrten Letschiner Birkenweg Platz nahmen. Zum Auftakt spielte der Posaunenchor, dann begrüßte Edgar Petrick, seit 2017 der Leiter der Heimatstuben, die große Schar an Besuchern – Freunde, Förderer aber auch Unterstützer seitens der Kommunal- und Landespolitik. "Wir können heute Silberhochzeit feiern, haben viel Freud und Leid zusammen erlebt, können stolz auf 25 erfolgreiche Jahre zurückblicken", so Petrick. Die Chormiezen sangen Lieder, auch Klaviermusik und Gitarrenstücke erklangen. Zwischendurch gab es viele Ansprachen. Bürgermeister Michael Böttcher erinnerte an die Anfänge, die Entwicklung. Schon 1974 hatten sich Natur- und Heimatfreunde gefunden, sammelten als Verein ab 1994 auch weiter Geschichtliches, fertigten seither fünf Chroniken und sorgten für Ausstellungen verschiedenster Art. Der Umzug und die aufwändige Sanierung des einstigen Armenhauses, das Haus Birkenweg, sei für Letschin längst ein Glücksfall. Hier haben nicht nur die Heimatstuben ihren Sitz, hier agiert auch der Heimatverein und sorgt für viele Veranstaltungen im Dorf und proben viele Musik-Gruppen und Rentner. Gern überreichte Böttcher eine Fontane-Ehrentafel – und einen Drucker mit Scanner. "Den benötigen sie hier schon lange."

Ausstellung im Galerieraum

Kaum hatte Marga van Tankeren, einst Chefin vom Verein, ihren Rückblick beendet, wurden gut 30 Vereinsmitglieder und Förderer für ihre Arbeit mit Ehrenurkunden sowie Sekt und Blumen ausgezeichnet. Die Trommelgruppe der Fontane-Grundschule sorgte für Stimmung im Sonnenschein. Gern griffen danach viele beim Kuchen zu. Andere schauten sich im Galerie-Raum die neue Ausstellung über 25 Jahre Heimatstuben und Heimatverein an. Betrachtet können die Schautafeln mit vielen Fotos und Fakten noch bis 7. Juli zu den regulären Öffnungszeiten im Haus Birkenweg.