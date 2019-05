Waldbrand und Vermisstensuche

Daniela Windolff

Schwedt (MOZ) Sirenengeheul, Blaulicht und überall Feuerwehren. Schwedt scheint am Sonnabend im Ausnahmezustand zu sein. In Gatow brennt der Wald. In Schwedt steht eine Lagerhalle in Flammen. In Vierraden ist ein Bus verunglückt. In Blumenhagen wird eine vermisste Person gesucht. Was hier im Zeitraffer in 24 Stunden geschieht, ist Alltag für die Aktiven der freiwilligen Feuerwehren in Schwedt und in den Ortsteilen. Und den sollen die Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehren so realistisch wie möglich einmal miterleben. Über 100 Kinder und Jugendliche erlebten beim traditionellen Berufsfeuerwehrtag einen 24-Stunden-Einsatztag in der Praxis. "Wir wollen dem Nachwuchs zeigen, was Engagement in der Feuerwehr tatsächlich bedeutet. Das kann man in der Ausbildung oft nur theoretisch vermitteln. Sie sollen wissen, was auf sie zukommt, wenn sie sich für dieses Ehrenamt oder für den Beruf in der Feuerwehr entscheiden", erklärt Enrico Rahn, Jugendgruppenausbilder im 2. Zug der Schwedter Ortsfeuerwehr.

Wie im realen Leben sind auch die Kinder und Jugendlichen 24 Stunden in Alarmbereitschaft, wechseln sich aber in 12-Stunden-Schichten ab, die Jüngeren im Alter von 6 bis 11 tagsüber, die Älteren von 18 Uhr bis morgens. Was wann auf sie zukommt wissen sie nicht. "Es kann sein, dass man mal stundenlang gar nicht gerufen wird, dann folgt mehrmals Alarm zur gleichen Zeit", erklärt Enrico Rahn. Da reißt ein Alarm die jungen Feuerwehrleute auch mal nach nur zwei Stunden aus dem Nachtschlaf. Die Kinder und Jugendlichen meistern diese Herausforderung hochmotiviert. Enrico Rahn ist stolz auf diese Leistung, die Ausdauer, Kraft, Disziplin und Teamgeist erfordert und zeigt, was sie in der Theorie gelernt haben. Der Spaß darf trotzdem nicht zu kurz kommen, betont der Jugendausbilder.

Doch auch für die vielen Organisatoren gehört diese Übung zu den anspruchsvollsten. Sie sorgen für einen reibungslosen und zugleich praxisnahen Ablauf, bereiten die Einsätze vor, simulieren mitten in der Nacht einen Holzbrand in Heinersdorf oder bereiten in aller Frühe ein Feuer in einer alten Halle vor, so realistisch wie möglich aber auch absolut sicher für die Einsatzkräfte. Am Ende sind alle total erschöpft aber zufrieden. Und die Eltern: Sie posten in den sozialen Medien ihre Hochachtung für das Engagement der Feuerwehr.