Haus Schlosskrümel erwartet die Kinder

Irina Voigt

Hoppegarten (MOZ) Mit vielen Gästen, darunter auch Bürgermeister Karsten Knobbe und etliche Gemeindevertreter, feierte man am Sonnabend mit einem großen Fest die Eröffnung. Insgesamt 79 "Schlosskrümel" können dort betreut werden. Geschäftsführer Ronny Schramm namens des Bauherrn und Trägers dankte den Zuständigen für die Unterstützung. Anderthalb Millionen Euro investierte die GmbH in den bunten Neubau an der Köpenicker Straße, in dem das Holz dominiert und der sich an den bewährten Konzepten ihrer anderen naturbezogenen Kitas orientiert.