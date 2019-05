Warmer Wind am Wutzsee

Wittstocker Heide-Lauf

Zum nächsten regionalen Volkslauf zieht es die Sportler in die Dossestadt. Zum 39. Wittstocker Below-Gedenk-und Heidelauf wartet der Veranstalter LC Dosse am 25. Mai mit einer gravierenden Veränderung auf: Der traditionelle Lauf wird publikumswirksamer und auch wegen der Landesgartenschau auf dem Wittstocker Marktplatz gestartet. Daraus ergeben sich neue Streckenlängen: So ist der Zehn-Kilometer-Lauf nur noch 6,3 Kilometer lang.Die Startnummern sind wie immer im Stadion des Friedens zu erhalten. Bis zum Stadtzentrum wird ein Shuttle für die Athleten eingerichtet.Neue Streckenlängen sind 3,1 und 6,3 Kilometer sowie der Halbmarathon. Als erste gehen um 10 Uhr die Sportler auf dem langen Kanten auf den Kurs. 15 Minuten später folgen die anderen. ⇥maha