Motorräder im Visier

Friederike Kersten

Kremmen Natürlich waren sie bei diesem Wetter in Scharen unterwegs, die Frauen und Männer auf ihren heißen Schlitten. Doch die Idylle hat eine bittere Kehrseite. Nach Angaben der Polizei gab es im vergangenen Jahr allein in den Landkreisen Oberhavel, Prignitz, Ostprignitz-Ruppin 247 Verkehrsunfälle mit Motorrädern, bei denen 149 Menschen verletzt wurden, sechs Beteiligte starben.

Deshalb setzte die Brandenburger Polizei am Sonnabend landesweit eine Kontrolle an. In Oberhavel standen sie mit zehn Beamten von 10 bis 16 Uhr am Kremmener Bahnhof. Ziel der Verkehrskontrollen war es, vor allem technische Mängel durch Umbauten an den Motorrädern aufzudecken. Stichprobenartig zogen die Beamten vorbeifahrende Motorradfahrer kurz aus dem Verkehr.

Neben fehlenden Reflektoren und verkehrsuntauglichen Modifikationen wurde auch der Verschleiß der Maschinen geprüft. Bei fehlender oder unvollständiger Motorradkleidung wurde eine Mahnung an die betreffenden Fahrer ausgesprochen.

Ohne vernünftigen Schutz ist die Verletzungsgefahr zu groß. Die Beamten kontrollierten vorwiegend Freizeitfahrer, die am Sonnabend Besorgungen zu erledigen hatten, jedoch außerdem eine große Gruppe von Motorradfahrern, die in einem Korso unterwegs waren.