Ein Fest für die Veltener Seele

Das Hafenfest in Velten lockte am Sonnabendnachmittag mit seinem großen Rummel vor allem Familien mit Kindern an. © Foto: Burkhard Keeve

Burkhard Keeve

Velten (MOZ) Schon von Weitem steigt am Sonnabend der unverwechselbare Popcorn-Duft in die Nase. Und auch, wenn noch nichts zu sehen ist, außer zugeparkten Wegen, zu hören ist das Hafenfest allemal. Nach dem Auftakt am Freitagnachmittag mit Zauberei, den Coverpiraten und abtanzen nach dem Höhenfeuerwerk, gehörte der Sonnabend den Kindern und Männern mit gewaltigen Schultern. Die Männer lieferten sich in Drachenbooten im Veltener Hafen spannende Rennen. Vier Teams waren am Start, ihre Schlachtrufe waren weithin zu hören. Während sie sich am Paddel bei drei Wertungsrennen ordentlich abrackerten, ließen es sich die kleinen Festbesucher, oft in Begleitung ihrer Großeltern, so richtig gut gehen.

Sie hatten die große Auswahl: Autoscooter, in die Luft fliegen an dicken Gummiseilen, rutschen, Büchsen werfen oder doch lieber ins rasante Breakdance gehen. Für Mutige ging es ganz nach oben ins Kettenkarussell, das auf 43 Meter Flughöhe ein gute Rundumsicht bot. Noch besser hatten es diejenigen, die sich einen Hubschrauberrundflug (zehn Minuten, 55 Euro pro Person) leisten konnten. Etliche Male startete der schwarze Helikopter vom Bruderus-Parkplatz aus in 300 Meter Höhe. Andere, wie der vierjährige Robin und sein neunjähriger Bruder Elias, ließen sich davon nicht beeindrucken. Beide freuten sich beim Entenangeln, einem echten Rummel-Klassiker, über jeden Punkt. Mit einer grünen Ente am Haken hatte Elias richtig Glück. "Mama guck mal: 100 Punkte!", freute er sich. Nicole Schmidt freute sich noch über etwas anderes. "Ich finde das Fest wieder toll. Es ist wichtig für die Veltener. Man trifft sich, hat Spaß miteinander, redet und alles läuft völlig parteilos ab", sagte die Veltenerin. Ihre Stadt sei politisch gespalten. Die Hetze im Netz sei widerlich. "Freundschaften gingen auseinander", so Nicole Schmidt. Deshalb sei ein friedliches Hafenfest so wichtig. "Wir müssen doch zusammenhalten." Auch am dritten Festtag ist die Veltenerin wieder am Hafen. Dann ohne Kinder, dafür mit "einem ganzen Trupp Freunden". Sie feiert ihren Geburtstag, da kommt ihr die Party am Abend mit Kerstin Ott ganz recht. Die Sängerin begeisterte wieder alle. Natürlich auch mit ihrem Hit "Die immer lacht". Sie sorgte für eine friedliche und doch energiegeladene Stimmung. Otts sympathische und authentische Art begeisterte dabei das Publikum unterschiedlichster Altersgruppen.