Spiel und Spaß in der Kita "Sonnenschein"

Wolfgang Gumprich

Zehdenick Seit 29 Jahren feiert die Kita "Sonnenschein" ihr Fest, das "Straßenfest" genannt wird, weil das Haus an der Bundesstraße liegt. Für Leiterin Doris Riesenberg war es am Sonnabend das letzte Fest – sie wird im August in den Ruhestand verabschiedet. Sie ist immer noch mit "Herzwohl" dabei, kennt alle Kinder beim Namen, auch die, die vor Jahren hier betreut wurden, aber immer noch gerne wiederkommen. Das Areal zur Straße war mit Wimpeln überspannt, Tische und Bänke luden die Erwachsenen zum Verweilen ein, während die Kinder herumtollten. Die Spielgeräte hinter der Kita wurden intensiv in Beschlag genommen. Bei den Mädchen war Ponyreiten beliebt, während die Jungen lieber kegelten.