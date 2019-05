Liebevoll gefertige Angebote

Charlien Sacher

Hennigsdorf Im Innenhof der Alten Feuerwehr Hennigsdorf fand am Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr der neunte Kunsthandwerkermarkt statt.

An zahlreichen Ständen wurden liebevoll gefertigte Arbeiten aus den umliegenden Landkreisen verkauft und ihre Entstehung wurde detailliert beschrieben. Neben Holz- und Filzarbeiten sowie selbst gemachter Seife, gab es auch noch Keramik, Stoffe, Näharbeiten, Bilder und Schmuck zu erwerben.

Am Stand von Stephanie Tuchinski wurde selbst gemachte Keramik feil geboten, wie zum Beispiel Tassen oder Gartendekoration, aus der Keramikwerkstatt in Borgsdorf. Am Stand von Familie Schleese wurden handgefertigte Seifen und Badezusätze mit den verschiedensten Düften angeboten. Ihnen gehört die Seifenmanufaktur Linnea aus Hönow.

Martine Baacke bot Kunstwerke aus hochwertigen Metallen wie Stahl, Messing und Kupfer in Kombination mit Treibhölzern an. Diese werden in einer Kunstschmiede verarbeitet und schließlich zu kleinen Figuren wie Engel oder Fische geformt. Das Treibholz für ihre Arbeit sammelt sie an den Stränden der Nord- und Ostsee.

Ein wenig versteckt lag der Stand von Pi, dem kleinen Schmied, und seinem Gehilfen. Über einer kleinen Feuerstelle zeigten sie den Besuchern, wie die Kunst des Schmiedens funktioniert und was die jeweiligen Aufgaben von Schmied und Gehilfen beinhalten. "Das Ganze ist eigentlich die Metallformung ohne spanabhebende Geschichte. Das gesamte Material wird benutzt", erklärt der Schmied. Auf die Idee gekommen zu schmieden, ist er durch seine Ausbildung zum Schlosser. Er bedauert jedoch, dass kaum noch jemand dieses Handwerk wertschätzt und bereit ist, Geld dafür zu bezahlen. Das Schmieden ist für ihn deshalb nur ein Hobby, da er sonst nicht davon leben könne. Silke Martens stellt farbenfrohe Filzarbeiten her. In Kursen an der Oranienburger Kreisvolkshochschule können Interessierte lernen, wie das Filzen funktioniert.

Um das gesamte Angebot während des neunten Kunsthandwerkermarktes in Hennigsdorf abzurunden, wurden Tische und Stühle aufgestellt, an denen die Besucher Essen und Getränke bestellen konnten.