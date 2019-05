Hoher liberaler Besuch in Mühlenbeck

Friederike Kersten

Mühlenbeck Oberhavels FDP hat sich am Sonnabend prominente Wahlkampfunterstützung nach Mühlenbeck geholt: die frisch gekürte Generalsekretärin Linda Teuteberg. Die Liberalen hatten zum 70. Jahrestag des Grundgesetzes in den Gemeinderaum Mühlenbecker Land eingeladen. Moderiert wurde Teutebergs Redebeitrag vom Kreisvorsitzenden Uwe Münchow. Auch Inka Müller-Winkelmann, Vertreterin für das Mühlenbecker Land, und Waltraud Rudolph-Zejewski, Vertreterin für Glienicke, waren dabei. Rund 30 Gäste nahmen an der Diskussion teil.