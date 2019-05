GZ

Neuroofen (MOZ) Die Kränzliner Käfer-und-Beetle-Ausfahrt macht am Sonntag, 26. Mai, nach einer Besichtigung des Kernkraftwerkes Rheinsberg Station in Neuroofen bei Paul und Katrin Davis. Zu 13 Uhr haben sich die Autonarren angekündigt. Paul Davis lädt aber auch nicht in diesem Rahmen organisierte Oldtimerfreunde ein, vorbeizuschauen – mit ihrem eigenen historischen fahrbaren Untersatz oder einfach nur, um zu schauen. Live-Musik wird es auch geben.