Burkhard Keeve

Sachsenhausen (MOZ) Weit mehr als hundert Trauergäste waren am Sonnabend auf den Friedhof Sachsenhausen gekommen, um sich von Kerstin Lagatz zu verabschieden. Die Inhaberin der Oranienburger Schloß-Parfümerie war am 8. Mai, für viele völlig unerwartet mit nur 59 Jahren gestorben. Als während der Trauerfeier das Lied von Reinhard Mey erklang mit der Textzeile "Schade, dass du gehen musst, lang vor deiner Zeit", stimmten viele Anwesende still zu.