GZ

Schulzendorf (MOZ) Der 21. Pokalwettkampf "Löschangriff Nass" findet am kommenden Sonnabend, 25. Mai, in Schulzendorf statt. Bis etwa 9 Uhr werden die Teilnehmer anreisen, um 9.30 Uhr sollen die Wettkämpfe dann beginnen. Gegen 13 Uhr soll feststehen, welches Team in den Wertungsgruppen Frauen, Männer und Jugend ganz oben auf dem Treppchen steht, die Aufgaben also am schnellsten absolviert hat. Meldeschluss für den Wettbewerb war der 11. Mai.