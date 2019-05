Eine vergoldete Premiere

Yvonne Bunke

Worms Beide Wettkämpfe in der Nibelungenstadt am Westufer des Rheins sind international ausgeschrieben. Und so waren Kunstradsportler aus neun Nationen dabei: neben Deutschland aus Hongkong und Spanien, aus Ungarn, Tschechien, der Slowakei, Luxemburg, der Ukraine und den USA.

Der Wormser Cup, der seine 42. Auflage erlebte, ist ein Mannschafts-Wettbewerb, bei dem je drei Starter oder Teams des Vereins meist zeitgleich auf drei Flächen fahren. Die erreichten Punkte addieren sich mit bestimmten Multiplikatoren zum Gesamtergebnis. 58 Mannschaften stellten sich den Wertungsrichtern.

Die SG Rauen I konnte sich gegenüber der eingereichten Punktzahl um einen Rang verbessern und erreichte mit 457,97 Zählern als Neunte einen Platz in den Top Ten. Alle sechs Fahrerinnen fuhren dabei neue persönliche Bestleistungen. Auch die SG Rauen II machte einen Platz gut und wurde 18. (333,36). Dabei bestritten Laura Morgen und Tessa Schönherr ihren ersten gemeinsamen Wettkampf im Zweier. Erst vor fünf Wochen hatte sich das Paar zusammengeschlossen und seither fleißig trainiert.

Das Quartett der dritten Rauener Mannschaft verbesserte sich um zehn Plätze (!) und belegte Rang 21 (297,96). Juniorin Josephie Krause erreichte mit 72,73 Zählern eine neue persönliche Bestmarke. Der Sieg ging an den Radsportverein Mainz-Ebersheim vor der ersten Mannschaft des gastgebenden VfH Worms.

Tags darauf fand an gleicher Stelle das Turnier der Jugend statt. Hier kämpfte wieder jeder für sich. Im Einer der Schülerinnen U 13 waren 27 Mädchen am Start. Delia Kuschel hatte zwei neue, sehr schwierige Übungsteile in ihr Programm genommen. Die persönliche Bestmarke von 57,39 Punkten bedeutete Platz 4, zu Bronze fehlten 2,27 Zähler. Für Laura Morgen, die zweite Rauenerin, war es der erste große Wettkampf in einem so starken Feld. Sie war entsprechend aufgeregt, ausgefahrene 35,03 Punkte bedeuteten am Ende Platz 13. Der Sieg ging an Wanghei Chan (Hongkong/73,00).

Eine Altersklasse höher, also in der U 15, war nur ein Sextett am Start. Joline Bretsch, die ihr Programm noch einmal aufgestockt und mehr als 100 Punkte eingereicht hat, holte den ersten Pokal für die SG Rauen, blieb nur knapp unter ihrer neuen Bestmarke vom Vortag (88,25). Tessa Schönherr (64,80) wurde Dritte hinter Sum Yi Wong (CA Hongkong/82,05).

Das größte Feld gab es mit29 Sportlerinnen bei den Juniorinnen. Isabelle Keller blieb knapp unter ihrer Bestmarke und wurde Fünfte (91,26), Josephie Krause zeigte eine sehr gute Leistung auf dem Rad, punktete damit bei der strengen Jury und musste nur wenige Abzüge hinnehmen. 82,90 Zähler bedeuteten erneut eine neue Bestleistung und den zwölften Platz. Es siegte Luisa Rupp (VfH Worms/112,83).

Im Zweier der Schülerinnen setzten Laura Morgen und Tessa Schönherr noch eins drauf, topten ihre sehr gute Kür, zeigten die Übungen auf zwei Rädern und dann auf einem Rad fast fehlerfrei und holten sich mit 43,78 Punkten und einem großen Vorsprung den Gold-Pokal. Was für eine Premiere! Im Einrad-Vierer schließlich gab es Silber für Tessa Schönherr, Josephie Krause, Anne Thiel und Anish Tettenborn (93,51) hinter den starken Gastgeberinnen (101,71).