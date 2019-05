Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Sportplatz an der Beckmannstraße starten am Dienstag um 18 Uhr die Beachvolleyball-Abende in die dritte Saison. Je nach Resonanz und Spielvermögen der Anwesenden wird in Zweier- bis Sechsermannschaften auf den beiden Feldern gespielt, ganz nach dem Motto "Wer kommt, spielt mit."

Diese Dienstagstreffen werden wieder vom Stadtsportbund und dem Stadtfachverband Volleyball organisiert. Sie richten sich an Freizeitspieler und Spieler, die sich als solche fühlen. Bei Unwetterwarnungen und Regen fällt Beachvolleyball aus. Die Teilnahme ist kostenfrei.