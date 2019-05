Mit etwas Glück weiter oben dabei

Hans Eberhard

Frankfurt (Oder) Der erste gute Angriff der Frankfurter über die linke Seite brachte gleich die Führung. Tom Rasser, der diesmal Leon Herzberg anstelle des privat verhinderten Paul Karaszewski an seiner Seite auf der Sechserposition hatte, bediente mit Querpass den frei stehenden Tobias Fiebig. Der Routinier konnte sich den Ball auf halbrechter Position in aller Seelenruhe zurecht legen und clever ins lange Eck vollenden.

Die um offensive Gleichwertigkeit bemühten Gäste steckten bald den Rückstand weg. Im Konter über den Brasilianer Rafael Conrado Prudente hatten sie die Chance zum Ausgleich. Ruven Bertel als "letzter Mann" leistete sich ein taktisches Foul, das der Unparteiische nur mit Gelb ahndete (24.). Es hätte auch Rot sein können – Glück für die Oderstädter. Der kämpferische Paul Peschke hatte an seinem 21. Geburtstag viel Mühe mit dem wendigen Hannes Raymund, der einmal knapp daneben zielte (29.).

Torwart-Handspiel als Aufreger

Eine Phase mit Unsicherheiten in der Defensivabteilung überstanden die Gastgeber unbeschadet. Kurz vor der Pause rauften sich bestimmt 80 der 95 zahlenden Zuschauer die Haare, als ein 4:1-Überzahlangriff über Bertel, Tom Rasser und Sandro Henning harmlos in den Händen des Werder-Torwarts landete. "Solch einen Konter muss man einnetzen", ärgerte sich nicht nur Frankfurts Trainer Jan Mutschler. "Da fehlt es an Cleverness, am Killerinstinkt", urteilte der FCF-Trainer nach dem "insgesamt schönen Sommerkick".

Unmittelbar nach Wiederanpfiff machte John Lukas Sauer in günstiger Position einen Schlenker zuviel – Chance vertan. Später dann die größte Aufregerszene: Lars Wiedenhöft leistete sich einen Befreiungsschlag, der völlig verunglückte. Schlussmann Damian Schobert nahm die Kugel im Strafraum auf. Der Schiedsrichter wertete das als "regelwidriges Rückspiel zum Torhüter" und gab indirekten Freistoß aus etwa sieben Meter Torentfernung. Frankfurts Abwehrmauer postierte sich auf der Torlinie mit einem kleinen "Ausguck" für Schobert. Gäste-Angreifer Prudente allerdings jagte den kurz abgelegten Ball an die Latte (58.). Wieder Glück für den 1. FCF nach dieser Fehlentscheidung. Das fand auch Werders Mittelfeldspieler Bastian Moryson, der in der Pressekonferenz den zum Bahnhof eilenden Coach Ingo Hecht vertreten musste: "Das war kein gewolltes Rückspiel zum Torwart."

Die 2:0-Vorentscheidung nach einer Stunde besorgte Sauer. Seinen scharfen Freistoß mit starkem linken Fuß aus der Distanz verpassten alle. Der Aufsetzer schlug im langen Eck ein. Den sicheren Vorsprung verwalteten die Platzherren nicht nur, sie waren auf mehr aus. Mit guten Möglichkeiten für Kapitän Erik Huwe im 150. Spiel, für Artur Aniol und Robin Grothe verdienten sie sich den "Dreier" gegen nie aufsteckende Gäste.

Nun noch drei Runden, dann sind die Saisonwürfel gefallen. Axel Geisler zieht jetzt schon mal ein positives Zwischenfazit: "Wir dürfen sehr zufrieden sein mit dieser ganz junge Mannschaft", so der Sportliche Leiter. "Jetzt wollen wir natürlich mehr, hoffen auf ein echtes Endspiel am 22. Juni in Sachsenhausen", blickte Geisler voraus.

1. FC Frankfurt: Damian Schobert – Paul Peschke, Ruven Bertel, Erik Huwe, Lars Wiedenhöft – Leon Herzberg, Tom Rasser – Tobias Fiebig (62. Robin Grothe), John Lukas Sauer – Eryk Piotr Kryjak (62. Artur Aniol), Sandro Henning (84. Dustin Paul Gutzmann)

Schiedsrichter: René Müller (Cottbus) –Zuschauer: 95