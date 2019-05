Graffiti für den Klimaschutz

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Drei Schülergruppen aus drei Angermünder Oberstufen-Klassen bereiten sich momentan auf den Schüler-Kunstwettbewerb "Erneuerbare Energie" vor. Im Rahmen des Wettbewerbs werden ausgewählte Strom-Übergabestationen, also die Trafohäuschen, in der Region mit künstlerischen Motiven zum Thema "Erneuerbare Energie" gestaltet. Es sind Trafostationen, die den Strom von Windenergieanlagen abnehmen und ins Stromversorgungsnetzwerk einspeisen. Im Rahmen des Kunstwettbewerbs beschäftigen sich die Schüler intensiv mit der Energiewende, Klimaschutz und erneuerbarer Energie. In dieser Woche werden Schülergruppen aus der Ehm Welk-Oberschule, der Freien Oberschule Angermünde und dem Einstein-Gymnasium ihre Wettbewerbsbeiträge mit Spraydosen, Schablonen und Graffititechniken auf die Wände der Trafohäuschen aufbringen.

Die Gruppe der Ehm Welk-Oberschule wird am Mittwoch die Wände des Trafohäuschens am Pinnower Kreisel gestalten. Die Gruppe der Freien Schule Angermünde arbeitet am Donnerstag an der Trafostation in der Landiner Straße in Pinnow. Die Gruppe des Einstein-Gymnasiums wird vor den Sommerferien ein Häuschen in der Welsower Straße im Angermünder Ortsteil Kerkow gestalten. Die Aufteilung der Trafohäuschen wurde zuvor ausgelost. Mit dem Wettbewerb wollen die Schüler auch ein sichtbares Zeichen für besseren Klimaschutz setzen.