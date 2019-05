Besucheransturm

Marco Marschall

Finow Die Gruppe "Sparkle Squirrels" aus Eichhorst zeigt beim dritten Finower Frühlingsfest am Samstagnachmittag eine Tanzchoreografie im Petticoat. Mit "perfekt" beschreibt Viktor Jede vom Stadtteilverein als Veranstalter die Stimmung. "Wir werden jedes Jahr besser", meint er. Zwischen Budenzauber und Fahrgeschäften tummelten sich zahlreiche Besucher auf dem Festplatz am Schwanenteich – auch am Abend, als Steffen Heidrich als Roland-Kaiser-Double auftrat. Angeblich machte er seine Sache so gut, dass er, obwohl nicht der echte Schlagerstar, nach seiner Show noch Autogramme geben musste. Sonntagvormittag wurde mit der Country-Band "Wilk and Friends" gleich weitergefeiert.