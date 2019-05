Grüner Messe lockt hunderte Besucher

Irina Voigt

Neuenhagen (MOZ) Körbe- und sogar schubkarrenweise wurden am Sonnabend die von den Auszubildenden herangezogenen Blumen- und Gemüsepflanzen aus den Gewächshäusern und von den Freilandbeeten davongefahren. Zum nunmehr dritten Mal fand am Sonnabend auf dem weitläufigen Areal der Ausbildungsstätte der Brandenburgregion Nordost, beim Internationalen Bund, die Grüne Messe statt. Die gemeinsame Aktion der Kommune – die schon mit "Neuenhagen summt" in der Region für Aufsehen sorgt – mit der IB-Schule findet inzwischen immer mehr Anklang und ist ganz an den bienen- und insektenfreundlichen Gärtner und Leute, die es werden wollen, gerichtet.

"Wir haben hier bereits eine ganze Menge in der Zusammenarbeit von Bürgern mit den Naturschutzfreunden, den Imkern, der Schule und der Verwaltung erreicht", freut sich Janina Meyer-Klepsch. Sie verlässt das Terrain natürlich wie viele andere auch mit einer riesigen Tomatenstaude und etlichen Setzlingen, aber auch sie hat ein Dankeschöngeschenk vom Org.-Team des IB unter dem Arm. Denn inzwischen ist sie gar nicht mehr in der Neuenhagener Verwaltung als Bauamtsleiterin tätig, sondern hat in die Nachbargemeinde gewechselt. "Jeder kann schon mit einem Topf mit einer insektenfreundlichen Pflanze zum Naturschutz beitragen", sagt sie und will eine solche Grüne Messe auch in Fredersdorf-Vogelsdorf ins Leben rufen. "Das ist einfach", stellt sie fest, denn Naturschutz und Imker arbeiten sowieso schon gemeindeübergreifend zusammen.

Gedränge an den Ständen

Das trifft auch auf Wolfgang Fischer zu. Der Neuenhagener ist Imker im Nachbarort und leitet an der Altlandsberger Stadtschule ein Bienenprojekt. Beim IB hat er etwas ganz Besonderes zu zeigen. Eine Schaubeute. Dort lassen sich die eigens gekennzeichnete Königin beim "Regieren" und die fleißigen Bienen beim Heimtragen der Beute beobachten. Gedränge herrscht an den Ständen, an denen sich Kinder, aber auch Erwachsene ein eigenes kleines Insektenhotel basteln können. Die Sand-Lehm-Mischung für Wildbienen hat Frank Ott von der Nabu-Ortsgruppe aus dem Gewerbegebiet geholt. Ganz andere Insektenarten gibt es neben Pflänzchen und Setzlingen am gemeinsamen Stand der Eltern, des Fördervereins und der Teams der Hauses der Begegnungen und des Lernens. Hier können leckere Bienen- und Schmetterlingskekse verziert und gleich verspeist werden.

Wer wissen möchte, was ganz in der Nähe so krabbelt, fliegt und wächst, ist im kleinen Biotop hinter den Gewächshäusern auf dem richtigen Weg, nämlich auf dem interaktiven Lehrpfad. Den betreuen an diesem Tag die Azubis Fabian und Marcel, nachdem sie ihn vom Müll, den gedankenlose Nachbarn hier abgelagert hatten, wieder einmal befreit haben.

Ein großer Erfolg für die ganze Gemeinde ist auch das "Grüne Klassenzimmer" der Goethe-Grundschule, das beim Internationalen Bund "eingerichtet" werden konnte. Dort gedeihen unter der Fürsorge der Grundschüler Tomaten, Spinat, Zwiebeln, Karotten, Kartoffeln und anderes. Die Viertklässler sind derweil unterwegs und verkaufen an die hungrigen Besucher Schnitten mit frischer Kresse – aus dem eigenen Anbau.