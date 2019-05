Festival für alle Generationen

Elke Lang

Storkow ( ) Neben dem Mittelstandsverein und der Stadtverwaltung waren die Hauptakteure die Kitas, Schulen, Vereine und Verbände von Storkow und Nachbargemeinden. Karsten Baumann, der Vorsitzende des Storkower Mittelstandsvereins, wagte keine Schätzung der Anzahl der Besucher. "Bei dem Kommen und Gehen werden es schon ein paar tausend sein", vermutet er zufrieden. "Auf dem großen Gelände rund um die Burg verteilt es sich." Selbst hatte er die Tochter und drei Enkel im Alter von vier, fünf und anderthalb Jahren bei sich. Sein Platz war mit noch sechs anderen Mittelständlern auf der Burgwiese an der Südseite, wo das Team Sackhüpfen und Seilziehen veranstalteten.

Gleich nebenan hatte die Kita Groß Schauen ihre Feuerspritzen mit Handbetrieb zum Zielspritzen ausgepackt. Bei dem wärmenden Sonnenschein bereitete den Kindern das Spiel mit dem Wasser ein besonderes Vergnügen. "Wir haben uns überlegt, was wir zu dem Festival beitragen können", erzählte die Erzieherin Margitta Nemack. "Und das hier ist für alle ein Spaß, ob Klein oder Groß." Das war zu sehen, denn die Kids löschten, und Papa oder Mama hatte derweil die Pumpe zu bedienen, damit das geht. Seine schönsten transportablen Spielgeräte hatte der Verein Lollypop aufgestellt: eine Rollenrutsche zum Beispiel und das Rodeo. Aus die Gefährten der Nacht waren nicht weit entfernt.

Auf dem Burghof dagegen wurde es zeitweise ziemlich eng. Von seit dem 1. Januar diese Jahres Neugeborenen, denen mit ihren Müttern und Vätern von Bürgermeisterin Cornelia Schulze Ludwig und Landrat Rolf Lindemann ein öffentlicher Empfang bereitet wurde, bis zu Großeltern waren alle Generationen vertreten. "Kinder sind das Beste, was wir zustande gebracht haben", freute sich der Landrat über die auf der Bühne "versammelte Zukunft Storkows".

Die Kinder standen jedoch im Mittelpunkt, auch wenn mindestens genauso viele Erwachsene nicht nur als deren Begleiter dabei waren. Sie spielten und bastelten mit und aßen den liebevoll hausgebackenen Kuchen, den es an den Ständen der ehrenamtlichen Helfer reichlich gab. Aus Wendisch Rietz war der Verein KuMuKl.e. V. (Kunst, Musik, Kultur) mit Bühnenprogrammen von Kindern vertreten, Als ein großer Anziehungspunkt erwies sich das Zelt von neuen Künstlern und Kunsthandwerkern aus der Vereinigung Scharmützelsee, die mit Kindern und Erwachsenen bastelten und malten. Höhepunkt des Nachmittags war das Programm "Traumzauberbaum", das von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey vorgestellt wurde.

Rollenrutsche von Lollypop

"Es klappt alles bestens", war Bianca Jordan, Assistentin in der Zweibrüder Kunst und Kultur GmbH, welche ehrenamtlich den Mittelstandsverein vertritt, zufrieden. Sie ist vom ersten Mal an organisatorisch dabei und war diesmal die Hauptverantwortliche. Zuverlässige Mitstreiter hatte sie unter vielen anderen in Detlev Nutsch als Moderator und Jenny Jürgens sowie Stephanie Lemcke vom Burgmanagement gefunden. "Ohne die Vereine, Verbände, Kitas und Schulen aber hätten wir das Festival nicht ausrichten können", stellt sie fest.